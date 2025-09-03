La posible alineación de Colombia vs Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

La selección de Colombia dirigida por Néstor Lorenzo están en zona de riesgo, ya que está en la sexta posición de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 a tan solo cuatro unidades de caer a zona de repechaje. Tendrán que enfrentar a Bolivia, que llega con la obligación de sumar para seguir con vida a la última jornada del próximo martes.

Posible alineación de Colombia ante Bolivia por Eliminatorias

POR - Camilo Vargas: el arquero colombiano que juega como portero en el Atlas es el favorito de Lorenzo ante el flojo momento que atraviesa Mier en Cruz Azul.

LD - Johan Mojica: Daniel Muñoz no podrá jugar este partido por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Mojica podría ser quien le sustituya en el once ante Bolivia.

DFC - Davinson Sánchez: el central del Galatasaray buscará demostrar su jerarquía para dar un paso grande de cara a la próxima Copa del Mundo.

DFC - Yerry Mina: cerca de cumplir 10 años con la selección Colombia, está en el Cagliari de la Serie A, dando todo de su valía para seguir como titular del entrenador.

LI - Santiago Arias: es un hombre de experiencia y mundialista, que actualmente juega en el Bahía de Brasil. Será el titular en el lateral zurdo.

MCD- Juan Camilo Portilla: aportará mayor equilibrio que Kevin Castaño, suspendido, pero que podría regresar de nuevo el once para la última jornada.

MC - Jefferson Lerma: ha tenido un inicio de temporada fantástico en el Crystal Palace, en un equipo histórico que supo ser campeón después de más de 100 años de historia.

MCI - Richard Rios: no parece haberle pesado dejar Palmeiras y jugar en Benfica, donde es amo y señor de la mitad de la cancha, igual que en Colombia.

ED - James Rodríguez: el gran salto de calidad y el hombre de mayor jerarquía de Colombia, donde descansan todas las esperanzas para estar en el Mundial 2026.

DC - Luis Díaz: el delantero lleva sus primeros partidos en el Bayern Munich, tras dejar el Liverpool, pero pareciera que jugara con los bávaros de toda la vida. Viene de hacer el gol del empate ante Argentina en el Monumental.

EI - Jonathan Campaz: el atacante de Rosario Central, que será quién complete el tridente de ataque, tiene la gran oportunidad de mostrarse ante su gente.

Argentina v Colombia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Daniel Jayo/GettyImages

Alineación posible de Colombia ante Bolivia (4-2-3-1)

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Johan Mojica, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Arias

Mediocampistas: Portilla, Jefferson Lerma, Rios

Delantero: James Rodríguez, Luis Díaz, Campaz

Alineación posible de Bolivia ante Colombia (5-3-2)

Portero: Lampe

Defensas: Medina, Haquin, Sagredo, Zabala, Fernández

Mediocampistas: Villarroel, Vaca, Villamil

Delanteros: Algarañaz, Paniagua

