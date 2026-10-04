La posible alineación de Francia para enfrentar a Bélgica

Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre en el Stade de France por la cuarta jornada del Grupo A1 de la Nations League 2026/27. Los Bleus lideran con siete puntos después de ganarle 1-0 a Turquía y a Bélgica en Bruselas, y de empatar 1-1 con Italia el viernes pasado. Los belgas, dirigidos por Mark van Bommel, los siguen con seis unidades tras la goleada 3-0 sobre Turquía en Lieja, con doblete de Kevin De Bruyne.

Zidane no podrá contar con Upamecano, expulsado ante Italia, y haría algunos cambios en un mediocampo que tuvo una noche irregular.

La posible alineación de Francia vs Bélgica

POR - Mike Maignan: Fue titular en los tres partidos de la era Zidane y recién ante Italia recibió el primer gol. Su seguridad y su liderazgo vuelven a ser fundamentales en un duelo directo por la cima.

LD - Pierre Kalulu: Titular en Bruselas y ante Italia, ya es una pieza fija en el lateral derecho. Sobrio, atento en los cierres y con buena lectura, conoce bien a los extremos belgas tras el primer cruce.

DFC - Jérémy Jacquet: Una de las apariciones de este ciclo. Su temple con la pelota, poco habitual para su edad, le permitió ganarse la confianza de Zidane.

DFC - Maxence Lacroix: Jugó de titular en Turquía y en Bruselas, y ante Italia entró en el final tras la expulsión de Upamecano. Con la sanción de su compañero, vuelve al once y repite la dupla con Jacquet que dejó el arco en cero ante Bélgica.

LI - Adrien Truffert: Descansó en Bruselas, donde jugó Andy Diouf, y volvió al once ante Italia. Ordenado, preciso con el pie izquierdo y con buen timing para pasar al ataque.

MC - Rayan Cherki: Le puso el pase a Olise para el 1-0 ante Italia y salió a los 76 minutos. Su creatividad entre líneas es el gran recurso francés para desarmar un bloque compacto.

MC - Lucas Da Cunha: Tiene recorrido, buen pie y la capacidad de cubrir espacios para que Cherki y Camavinga jueguen con más libertad.

MC - Eduardo Camavinga: Fue titular en Bruselas e ingresó por Cherki ante Italia. Volvería al once en lugar de Rabiot, que cometió el error del empate italiano. Aporta energía, recuperación y una conducción que rompe líneas.

ED - Michael Olise: El hombre del momento. Le dio el triunfo a Francia en Bruselas a los 88 minutos, marcó ante Italia y fue el jugador del partido. En Turquía, además, había dado la asistencia para el gol de Mbappé.

France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3 | DeFodi Images/GettyImages

DC - Ousmane Dembélé: Ocupa el centro del ataque mientras falta Mbappé. Se mueve por todo el frente, baja a recibir y arrastra marcas para que Olise y Doué ataquen el espacio.

EI - Désiré Doué: Fue titular en Bruselas y ante Italia, donde salió a los 74 minutos. Encarador y con mucha confianza, se está consolidando por la izquierda.

Así se vería la formación de Francia (4-3-3)

Portero: Mike Maignan

Defensores: Pierre Kalulu, Jérémy Jacquet, Maxence Lacroix, Adrien Truffert

Mediocampistas: Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga

Delanteros: Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué

Así se vería la formación de Bélgica (4-2-3-1)

FBL-NATIONS-LEAGUE-BEL-TUR | JOHN THYS/GettyImages

Portero: Senne Lammens

Defensores: Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper

Mediocampistas: Romeo Lavia, Nicolas Raskin

Mediapuntas: Dodi Lukébakio, Hans Vanaken, Mika Godts

Delantero: Charles De Ketelaere