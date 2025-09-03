La posible alineación de la selección de Alemania para enfrentarse vs Eslovaquia en la clasificación al Mundial

La selección alemana inicia su camino hacia el Mundial 2026 con un duelo clave frente a Eslovaquia. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann busca comenzar con buen pie en el Grupo A y para ello prepara un once que combina experiencia, talento y juventud. Alemania afronta el reto con la responsabilidad de demostrar por qué sigue siendo una de las potencias más temidas del fútbol mundial. A continuación, repasamos la alineación probable y lo que aporta cada uno de los protagonistas que estarán en el terreno de juego.

La posible alineación de Alemania

POR: ALEXANDER NÜBEL – El guardameta alemán afronta un reto importante al adueñarse de la portería en un escenario de tanta exigencia. Nübel destaca por sus reflejos, seguridad bajo palos y capacidad de mando.

LD: JOSHUA KIMMICH – Aunque ha brillado como mediocampista durante gran parte de su carrera, Kimmich vuelve a ocupar el lateral derecho para dar equilibrio al equipo. Su inteligencia táctica, visión de juego y capacidad para incorporarse al ataque lo convierten en una pieza indispensable. Además, su liderazgo dentro del campo es clave para guiar a sus compañeros.

Germany Training And Press Conference | Alexander Hassenstein/GettyImages

DFC: ANTONIO RÜDIGER – El central del Real Madrid es uno de los pilares defensivos de Alemania. Su potencia física, velocidad y agresividad en los duelos lo convierten en un baluarte atrás. Rüdiger no solo aporta seguridad defensiva, sino también personalidad, algo fundamental en un partido de tanta responsabilidad.

DFC: JONATHAN TAH – El zaguero del Bayer Múnich atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su contundencia en el marcaje, capacidad de anticipación y buen juego aéreo lo hacen una garantía en el centro de la defensa. Tah será clave para contener a los delanteros eslovacos.

LI: DAVID RAUM – El lateral zurdo aporta velocidad, desborde y centros precisos desde la banda. Raum es un jugador con vocación ofensiva que puede generar peligro constante con sus incorporaciones, pero también se caracteriza por un buen regreso defensivo. Será vital para ensanchar el campo y generar superioridad en ataque.

MC: PASCAL GROSS – El centrocampista del Dortmund aporta experiencia y equilibrio en la medular. Con gran capacidad para distribuir el balón y generar juego desde atrás, Gross será el encargado de conectar la defensa con los atacantes. Su visión táctica y temple en el medio campo son un recurso importante para Alemania.

MC: LEON GORETZKA – El mediocampista del Bayern Múnich combina potencia física con llegada al área rival. Goretzka es un box-to-box que ofrece tanto recuperación defensiva como capacidad ofensiva. Su energía será clave para dominar el ritmo del partido frente a Eslovaquia.

ED: KARIM ADEYEMI – El atacante del Borussia Dortmund aporta velocidad y desequilibrio por la banda derecha. Adeyemi es un jugador explosivo, con gran capacidad de regate y pegada. Su desborde será una de las principales armas ofensivas para romper las líneas rivales.

MI: FLORIAN WIRTZ – Considerado uno de los grandes talentos del fútbol alemán, Wirtz será el encargado de generar creatividad desde la izquierda. Con visión, habilidad técnica y capacidad de sorprender en el último pase, el joven del Leverkusen es uno de los jugadores que más ilusión despiertan de cara al futuro.

SD: NELSON WOLTEMADE – El joven delantero es una de las apuestas de Nagelsmann para esta fase de clasificación. Con 1,98 de estatura, Woltemade aporta juego aéreo, capacidad de asociación y movilidad para abrir espacios. Su talento emergente será observado con atención en este duelo.

DC: NICLAS FÜLLKRUG – El delantero del West Ham se ha consolidado como la referencia ofensiva de la Mannschaft. Con olfato goleador, potencia en el juego aéreo y gran presencia en el área, Füllkrug será la principal amenaza ofensiva frente a la zaga eslovaca.

Así se verá la alineación de Alemania (4-4-2)

Florian Wirtz | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Portero: Nübel

Defensas: Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum

Centrocampistas: Adeyemi, Goretzka, Gross, Wirtz

Delanteros: Woltemade, Fullkrüg

Así se verá la alineación de Eslovaquia (3-4-)

Portero: Dubravka

Defensas: Skriniar, Gyömber, Satka

Centrocampistas: Hancko, Duda, Hrosovsky, Kmet

Delanteros: Tupta, Bozenik, Bero

