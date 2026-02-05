La posible alineación de Tigres UANL con el fichaje de César Araújo

Con la llegada de César Araújo al equipo de Tigres UANL, el estratega argentino, Guido Pizarro, tendrá a su disposición, no solo a un mediocampista férreo, capaz de contrarrestar los embates de los rivales y colaborar con el traslado de la pelota hacia la ofensiva, sino que también ganará a Rómulo Zwarg como defensa central, formando una dupla con su paisano Joaquim Pereira, dándole solidez a la línea defensiva del equipo.

😃💛 ¡César Araújo y la alegría de portar por primera vez los colores de 𝑳𝒂 𝑼! pic.twitter.com/EoBQLxfP4A — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 4, 2026

El 'Conde' de Lanús apostaría por un 4-2-3-1, con Ángel Correa como 'falso' nueve, paricipando de forma directa en el armado de jugadas al ataque, algo que no te dan los centros delanteros nominales, quienes dependen mucho de lo que hagan los extremos y los volantes ofensivos.

Así es como se vería Tigres UANL:

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Jesús Angulo

Mediocampistas de contención: Fernando Gorriarán y César Araújo

Volantes ofensivos: Diego Lainez, Juan Brunetta y Marcelo Flores

'Falso' nueve: Ángel Correa

Cabe señalar que el mercado de fichajes para la Liga MX cierra hasta el próximo lunes 9 de febrero, y el conjunto auriazul buscará acomodar antes de esta fecha a su aún atacante argentino Nicolás Ibáñez, para así concretar la llegada de un nuevo delantero que empate de mejor manera con las pretensiones futbolísticas de Guido Pizarro.

El nombre que aún suena con fuerza es el de Rodrigo: el 'Búfalo' Aguirre, quien se decía ya tenía todo arreglado para llegar a Tigres, pero todo cambió para el América tras las inesperadas bajas de Allan Saint-Maximin y de Álvaro Fidalgo.

En caso de que se confirme el fichaje del futbolista uruguayo, los sacrificados en la alineación titular sería alguno de los siguientes jugadores: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg o Joaquim Pereira. Garza, Angulo, Diego Lainez y Marcelo Flores tendrían su lugar asegurado debido a que la Liga MX exige que los equipos alineen al menos a cuatro elementos mexicanos.

