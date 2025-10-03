La posible alineación del Arsenal para enfrentar al West Ham

El choque entre el Arsenal y el West Ham ilustra de forma clara dos panoramas opuestos en este inicio de temporada en la Premier League. El Arsenal marcha en la segunda posición de la clasificación, con trece puntos (a solo dos del líder Liverpool), mientras que el West Ham ocupa el penúltimo lugar, sumando apenas cuatro unidades, por encima de los Wolves.

Declan Rice leaving it all out on the pitch for @Arsenal 🥵 pic.twitter.com/nbkrsWcCBc — Premier League (@premierleague) October 1, 2025

El antecedente más reciente entre ambos se remonta a la fecha 26 de la Premier League 2024/25, duelo que terminó con triunfo 1-0 para el West Ham. Aunque las circunstancias actuales hacen pensar que un resultado similar luce muy complicado, el fútbol tiene una relación estrecha con lo inesperado, y por ello no hay nada escrito de antemano.

Esta sería la alineación titular con la cual el Arsenal buscarían vencer al West Ham, para así permanecer en la parte alta de la tabla.

POR: David Raya - El arquero español es toda una garantía bajo los tres palos blancos. Su seguridad y excelente juego con los pies serán fundamentales para iniciar la construcción del juego desde el fondo.

LD: Jurriën Timber - Dueño de la banda derecha, su solidez defensiva y su inteligencia para sumarse al ataque le dan un gran equilibrio al equipo. Su capacidad para doblar por fuera será clave para apoyar a Bukayo Saka.

DFC: Cristhian Mosquera - El joven central se ha consolidado en la zaga. Su velocidad y fuerza en el uno contra uno serán vitales para contener a los atacantes del West Ham y mantener la solidez defensiva.

DFC: Gabriel Magalhães - El líder de la defensa. Su imponente juego aéreo, anticipación y voz de mando son cruciales para organizar la línea defensiva en un encuentro de mucha tensión.

LI: Riccardo Calafiori - El italiano aporta una gran proyección ofensiva por la banda izquierda sin descuidar sus labores en la marca. Su capacidad para poner centros precisos será una variante más en el ataque de los dirigidos por Arteta.

MCD: Martín Zubimendi - El ancla del mediocampo. Su labor de recuperación y su criterio para distribuir el balón serán fundamentales para cortar los avances del West Ham y empezar la construcción del juego de manera limpia.

MCD: Declan Rice - El motor del equipo. Su impresionante despliegue físico le permite abarcar todo el terreno de juego, siendo una pieza clave tanto en la recuperación como en la transición de defensa a ataque.

ED: Bukayo Saka - Ante las numerosas bajas, el talentoso extremo inglés asume una responsabilidad aún mayor. Su capacidad para desbordar, encarar y su letal disparo lo convierten en la principal arma ofensiva de los Gunners.

MCO: Eberechi Eze - La gran oportunidad para el '10'. Con Odegaard fuera, Eze será el cerebro creativo del equipo. Su visión de juego, regate y habilidad para filtrar pases entre líneas son la llave para desarmar el posible esquema defensivo rival.

EI: Leandro Trossard - Un jugador polivalente y con mucho gol. Partiendo desde la izquierda, su inteligencia para moverse entre líneas y su capacidad para asociarse y rematar lo hacen un peligro constante.

DC: Viktor Gyökeres 1 - Sin Gabriel Jesus, el delantero sueco es la referencia de área indiscutible. Su potencia física, su juego de espaldas al arco y su olfato goleador serán puestos a prueba por la defensa griega.

Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Jurriën Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice

Mediapuntas: Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard

Delantero: Viktor Gyökeres

Así se vería la formación del West Ham (4-5-1)

Por otro lado, Nuno Espirito Santo, recién llegado al West Ham, seguramente intentará imponer condiciones a través de la siguiente alineación:

Portero: Aréola

Defensas: Walter-Peters, Mavropanos, Kilman y Diouf;

Centrocampistas: Magassa, Bowen, Mateus Fernandes, Lucas Paqueta, Summerville

Delantero: Niclas Füllkrug

