La posible alineación del Arsenal para enfrentarse al West Ham

El equipo de Mikel Arteta se metió en la final de la UEFA Champions League y buscará aprovechar el envión anímico del empate del Manchester City para dar un paso clave para quedarse con su primera Premier League en más de 20 años.

La posible alineación del Arsenal

POR: David Raya – Le gusta jugar al límite. Pide la pelota hasta cuando el rival lo presiona y se anima a salir con pases que rompen la primera presión.

LD: Ben White – Perfil bajo, rendidor. No necesita protagonismo para consolidar su lugar en la zaga y responde sin rebuscárselas demasiado para no complicar al equipo. Cuando encuentra espacios, se suelta y aparece por sorpresa en el ataque.

DFC: William Saliba – Frialdad total. Puede quedar expuesto en alguna que otra acción aislada, aunque rara vez pierde la compostura. Juega como si nada lo alterara, incluso en los momentos más exigentes de los partidos.

DFC: Gabriel Magalhaes – Vive cada pelota como si fuera la última. Va con todo y tiene la ventaja de su altura, que lo hace ganar de arriba. En ataque, aprovecha los córner a favor para poner a su equipo adelante.

LI: Riccardo Calafiori – Sorprende un poco el cambio cuando Hincapié lo estaba haciendo bien. Sin embargo, Arteta busca un lateral nominal.

MC: Declan Rice – Omnipresente. Aparece en todos lados, ya sea para cortar una jugada rival, conducir la pelota o llegar al gol.

MC: Myles Lewis-Skelly – Sabe cortar avances y mantener el balance en el mediocampo, aunque a veces se la juega de más en salida y puede dejar una pelota comprometida. Cuando acierta, el equipo respira.

MCO: Eberechi Eze – Creativo caprichoso. Insiste con los pases que nadie ve y que a veces no salen. El tema es que cuando conectan, se generan jugadas espectaculares. El avance del equipo pasa por lo que imagina. El capitán sabe llevar a sus compañeros.

ED: Bukayo Saka – Titular indiscutible y gran surtidor de balones al área. Viene de anotar el gol de la clasificación a la final de la UEFA Champions League.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

DC: Viktor Gyökeres – Delantero de rachas. Puede pasar desapercibido durante largos tramos del partido y, en una acción, cambiar el panorama. La lesión de Havertz lo pondría como protagonista de los Gunners.

EI: Leandro Trossard – Un asistidor nato. Todo indica que Arteta querrá jugar para surtir balones a su nueve nominal.

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Ben White, Gabriel, William Saliba, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Eberechi Eze

Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard

Así se vería la formación del West Ham (4-4-1-1)

Portero: Mads Hermansen

Defensas: El Hadji Malick Diouf, Axel Disasi, Konstantinos Mavropanos, Kyle Walker-Peters

Mediocampistas: Crysencio Summerville, Mateus Fernandes, Tomas Soucek, Jarrod Bowen

Volante ofensivo: Pablo

Delantero: Valentín Castellanos.