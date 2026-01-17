La posible alineación del Atlético de Madrid para enfrentarse al Alavés

El Atlético de Madrid vuelve a jugar por LaLiga tras la dura caída en las semifinales de la Supercopa de España y la clasificación en La Coruña contra el Depor por la Copa del Rey. Ahora, la misión es vencer al Alavés para meterle presión al Villarreal en la carrera por el tercer lugar de la tabla de posiciones.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Jan Oblak - El muro esloveno sigue siendo indiscutible. Su experiencia en este tipo de derbis es vital para sostener al equipo en los momentos de asedio rival.

LD: Marcos Llorente - El todoterreno. Aunque su posición natural es el medio, su físico privilegiado le permite cubrir el lateral derecho con profundidad y repliegue constante.

DFC: Marc Pubill - El joven defensor aporta altura (1.90m) y contundencia. Su juego aéreo será clave para defender las jugadas a balón parado.

DFC: Dávid Hancko - El central eslovaco es la salida limpia desde atrás. Su zurda educada es fundamental para iniciar la transición ofensiva que busca Simeone.

LI: Matteo Ruggeri - Un lateral izquierdo con gran proyección ofensiva. Su capacidad para llegar a línea de fondo y centrar buscará conectar con los dos tanques en punta.

RC Deportivo v Atletico de Madrid - Copa del Rey | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

MD: Giuliano Simeone - El hijo del "Cholo" se ha ganado el puesto a base de garra y desborde. Aporta un sacrificio defensivo innegociable y electricidad por la banda.

MC: Pablo Barrios – Da igual si acciona de pivote o de organizador, Barrios es puntal en el esquema del Atlético, y su rendimiento está siendo tan bueno que probablemente se gane un lugar en la lista de España para el Mundial.

MC: Koke - El capitán y brújula. Todo el juego del Atlético pasa por sus botas; deberá imponer su ritmo para evitar que el medio campo rival domine.

MI: Álex Baena - El talento creativo. Partiendo desde la izquierda pero con tendencia a ir hacia el centro, es el encargado de filtrar el último pase y generar caos entre líneas.

DC: Alexander Sørloth - El "Vikingo" llega en racha tras marcar ante la Real. Su juego de espaldas y potencia física fijarán a los centrales rivales.

DC: Julián Álvarez - La "Araña" ofrece movilidad total. No es un 9 estático; bajará a recibir, caerá a bandas y buscará el espacio para su letal remate.

Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak.

Defensas: Marcos Llorente, Dávid Hancko, Marc Pubill, Ruggeri.

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena

Delanteros: Julián Álvarez, Alexander Sørloth.

Así se vería la alineación del Alavés (4-2-3-1)

Deportivo Alaves V Rayo Vallecano - Copa Del Rey Round Of 16 | Europa Press Sports/GettyImages

Portero: Antonio Sivera

Defensas: Víctor Parada, Jon Pacheco, Nahuel Tenaglia, Jonny Otto

Mediocampistas: Antonio Blanco, Pablo Ibañez

Volantes ofensivos: Carles Aleñà, Jon Guridi, Carlos Vicente

Delantero: Aitor Mañas.