La posible alineación del Atlético de Madrid para enfrentarse al Girona
Con varias bajas por lesión y sin mucho para ganar, el Atlético de Madrid saltará al campo de juego del Metropolitano con el objetivo de despedir a un ídolo como Antoine Griezmann con una victoria en casa.
La posible alineación del Atlético de Madrid
POR: Juan Musso – El argentino entró en la pre lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y buscará darle más razones al entrenador para incluirlo en el corte definitivo. Alternó con Oblak a lo largo de la temporada y mostró buenos rendimientos.
LI: Matteo Ruggeri – Zurdo, técnico y polivalente, sobrio en la marca y con capacidad para desbordar y asistir cuando crece por el andarivel izquierdo.
DFC: Robin Le Normand – Suplente ante Celta, ingresó por el lesionado Giménez y fue una muralla, sobre todo en el juego aéreo donde no perdió un solo duelo de los tres que disputó.
DFC: Dávid Hancko – Ya recuperado de su lesión en el tobillo, el esloveno volverá a estar desde el inicio en la zaga central. Una de las revelaciones del equipo en esta temporada.
LD: Marc Pubill - No es un lateral de vocación, pero Simeone lo incluyó allí ante Celta y fue de lo más destacado de la defensa colchonera. Regresaría a este lugar por la lesión de Molina y la expulsión de Llorente.
VI: Obed Vargas - Figura en el triunfo en Mestalla por Liga, el mexicano se ha ganado un lugar en la consideración del Cholo. Ante Valencia aportó una asistencia clave y frente al Celta jugó su noveno encuentro por Liga.
MC: Koke – Capitán, símbolo y líder del equipo. A sus 34 años, solo se ha perdido cuatro encuentros en esta Liga.
MC: Rodrigo Mendoza - Fue el reemplazante de Giuliano Simeone en el andarivel derecho, aunque en esta oportunidad se metería nuevamente en el mediocampo. Viene de una gran actuación ante Valencia, siendo el jugador con el mayor número de regates en el partido.
VD: Thiago Almada – No viene siendo su temporada ideal, pero el argentino cuenta con una nueva posibilidad desde el arranque. Hasta aquí, 3 goles en 24 encuentros y una sola asistencia.
DC: Antoine Griezmann – El ídolo francés se va despidiendo poco a poco del club donde brilló como en ningún otro lado. Difícilmente juegue los 90, pero se espera una gran fiesta para decirle adiós.
DC: Ademola Lookman – El mejor fichaje del Atlético en esta temporada volverá a estar en el centro del ataque. El nigeriano aporta desborde y desequilibrio y es una de las armas más importantes con la que contará el Cholo.
Así se vería la alineación del Atlético de Madrid (4-4-2)
Portero: Juan Musso
Defensas: Matteo Ruggeri, Robin Le Normand, David Hancko, Marc Pubill
Volantes: Obed Vargas, Koke, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada
Delanteros: Antoine Griezmann y Ademola Lookman.
Así se vería la alineación del Girona (4-2-3-1)
Portero: Paulo Gazzaniga
Defensas: Àlex Moreno, Vitor Reis, Alejandro Francés, Arnau Martinez
Mediocampistas: Fran Beltrán, Axel Witsel
Volantes ofensivos: Joel Roca, Thomas Lemar, Viktor Tsygankov
Delantero: Azzedine Ounahi.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo