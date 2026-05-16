La posible alineación del Atlético de Madrid para enfrentarse al Girona

Con varias bajas por lesión y sin mucho para ganar, el Atlético de Madrid saltará al campo de juego del Metropolitano con el objetivo de despedir a un ídolo como Antoine Griezmann con una victoria en casa.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Juan Musso – El argentino entró en la pre lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y buscará darle más razones al entrenador para incluirlo en el corte definitivo. Alternó con Oblak a lo largo de la temporada y mostró buenos rendimientos.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

LI: Matteo Ruggeri – Zurdo, técnico y polivalente, sobrio en la marca y con capacidad para desbordar y asistir cuando crece por el andarivel izquierdo.

DFC: Robin Le Normand – Suplente ante Celta, ingresó por el lesionado Giménez y fue una muralla, sobre todo en el juego aéreo donde no perdió un solo duelo de los tres que disputó.

DFC: Dávid Hancko – Ya recuperado de su lesión en el tobillo, el esloveno volverá a estar desde el inicio en la zaga central. Una de las revelaciones del equipo en esta temporada.

LD: Marc Pubill - No es un lateral de vocación, pero Simeone lo incluyó allí ante Celta y fue de lo más destacado de la defensa colchonera. Regresaría a este lugar por la lesión de Molina y la expulsión de Llorente.

VI: Obed Vargas - Figura en el triunfo en Mestalla por Liga, el mexicano se ha ganado un lugar en la consideración del Cholo. Ante Valencia aportó una asistencia clave y frente al Celta jugó su noveno encuentro por Liga.

CA Osasuna v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

MC: Koke – Capitán, símbolo y líder del equipo. A sus 34 años, solo se ha perdido cuatro encuentros en esta Liga.

MC: Rodrigo Mendoza - Fue el reemplazante de Giuliano Simeone en el andarivel derecho, aunque en esta oportunidad se metería nuevamente en el mediocampo. Viene de una gran actuación ante Valencia, siendo el jugador con el mayor número de regates en el partido.

VD: Thiago Almada – No viene siendo su temporada ideal, pero el argentino cuenta con una nueva posibilidad desde el arranque. Hasta aquí, 3 goles en 24 encuentros y una sola asistencia.



DC: Antoine Griezmann – El ídolo francés se va despidiendo poco a poco del club donde brilló como en ningún otro lado. Difícilmente juegue los 90, pero se espera una gran fiesta para decirle adiós.



DC: Ademola Lookman – El mejor fichaje del Atlético en esta temporada volverá a estar en el centro del ataque. El nigeriano aporta desborde y desequilibrio y es una de las armas más importantes con la que contará el Cholo.



Atletico de Madrid v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Así se vería la alineación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Juan Musso

Defensas: Matteo Ruggeri, Robin Le Normand, David Hancko, Marc Pubill

Volantes: Obed Vargas, Koke, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada

Delanteros: Antoine Griezmann y Ademola Lookman.

Así se vería la alineación del Girona (4-2-3-1)

Portero: Paulo Gazzaniga

Defensas: Àlex Moreno, Vitor Reis, Alejandro Francés, Arnau Martinez

Mediocampistas: Fran Beltrán, Axel Witsel

Volantes ofensivos: Joel Roca, Thomas Lemar, Viktor Tsygankov

Delantero: Azzedine Ounahi.