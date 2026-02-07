La posible alineación del Atlético de Madrid para enfrentarse al Real Betis
El fútbol, en su inmensa caprichosa naturaleza, ofrece oportunidades de redención exprés. Apenas tres días después de la tormenta perfecta que supuso el 0-5 en Copa del Rey, el Real Betis visita al Atlético de Madrid, esta vez en el Cívitas Metropolitano y por los puntos de la Jornada 23 de LaLiga.
Lo que el jueves fue un monólogo colchonero en Sevilla, este domingo se plantea como una batalla psicológica: ¿Podrá Manuel Pellegrini levantar a un equipo herido de muerte o olerá sangre nuevamente la tropa de Simeone?
La tabla de posiciones añade picante al duelo. El Atlético, tercero con 45 puntos, necesita ganar para no perder la estela del Barcelona y Real Madrid en la lucha por el título de liga. Por su parte, el Betis marcha quinto con 35 unidades, aferrándose a puestos europeos pero sintiendo el aliento de la Real Sociedad y el Celta.
La posible alineación del Atlético de Madrid vs Real Betis
La exhibición de Copa dejó una factura cara para el Cholo. Pablo Barrios, motor del equipo, sufrió una lesión muscular el jueves. Esto obliga a Simeone a reorganizar la medular; mientras que la dupla Julián Álvarez - Sorloth comienza a ganar galones de titularidad.
POR: Jan Oblak – El muro esloveno. Descansó en Copa (donde atajó Musso), por lo que llega fresco. Su seguridad es vital para evitar cualquier conato de rebelión bética.
LD: Nahuel Molina – El carrilero campeón del mundo. Vuelve a la titularidad para aportar profundidad por la banda derecha. Su capacidad para llegar a línea de fondo y centrar buscará la cabeza de Sorloth.
DFC: Robin Le Normand – El mariscal. Su contundencia en el juego aéreo defensivo será vital para neutralizar los intentos de centro del Betis. Aporta salida limpia y jerarquía.
DFC: José María Giménez – El comandante. Su liderazgo es innegociable. Tras la solidez mostrada recientemente, será el encargado de anular el juego físico del 'Chimy' Ávila.
LI: Matteo Ruggeri – Energía italiana. Por la izquierda, Ruggeri equilibra la defensa. Su duelo con los extremos rápidos del Betis (como Antony) será uno de los puntos calientes del partido.
MD: Marcos Llorente – El pulmón inagotable. Jugando por banda derecha (o interiorizando), Llorente es el motor del equipo. Su potencia física le permite romper líneas y llegar al área rival por sorpresa.
MC: Nico González – El equilibrio. Ante la lesión de Barrios, Nico tiene la oportunidad de oro. Su presencia física será vital para ganar los duelos aéreos y las segundas jugadas.
MC: Johnny Cardoso – El equilibrio estadounidense. Acompañando en el doble pivote, Johnny se encarga de las coberturas y la recuperación. Es el pegamento que une la defensa con el ataque.
MI: Álex Baena – Magia entre líneas. El jugador distinto. Su visión para encontrar a Julián y Sorloth a la espalda de los pivotes del Betis es la mayor amenaza creativa.
DC: Julián Álvarez – La 'Araña' ataca. La gran novedad. Entra en lugar de Almada y Griezmann para ser el factor diferencial. Su presión asfixiante y olfato goleador son la mayor amenaza para la defensa bética.
DC: Alexander Sørloth – El vikingo del área. La referencia estática. Su trabajo de espaldas y capacidad para bajar balones largos facilitará el juego de cara de Julián y la llegada de los volantes.
Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)
Portero: Jan Oblak
Defensas: Nahuel Molina, Robin Le Normand, Josema Giménez, Matteo Ruggeri
Mediocampistas: Marcos Llorente, Nico González, Johnny Cardoso, Álex Baena
Delanteros: Alexander Sørloth, Julián Álvarez
Así se vería la formación del Real Betis (4-3-3)
Pellegrini mueve el árbol: Tras el desastre copero con Adrián en el arco, vuelve la seguridad de Álvaro Valles en Liga. El técnico chileno necesita piernas frescas y cabeza fría, por lo que se espera el regreso de Sergi Altimira y Marc Roca para intentar ganar la batalla del medio campo que perdieron estrepitosamente el jueves.
Portero: Álvaro Valles
Defensas: Aitor Ruibal, Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez
Mediocampistas: Marc Roca, Nelson Deossa, Sergi Altimira
Delanteros: Antony, Chimy Ávila, Abde Ezzalzouli
