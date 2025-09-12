La posible alineación del Chelsea para enfrentarse al Brentford en la jornada 4 de la Premier League

El sábado 13 de septiembre, el Brentford será anfitrión del Chelsea en el Gtech Community Stadium, en el marco de la cuarta jornada de la Premier League. Los Blues, flamantes campeones europeos, buscan afianzar un arranque sólido en la competición doméstica, mientras que los Bees intentarán imponer su fortaleza como local frente a un adversario de renombre. Con plantillas renovadas y estilos de juego distintos, se espera un partido intenso y vibrante, que promete emociones desde el pitido inicial en esta temporada que recién comienza y se perfila apasionante.

A continuación les dejamos con la posible alineación del Chelsea para este partido:

La posible alineación del Chelsea

POR: ROBERT SÁNCHEZ – El portero español asume la titularidad bajo los palos del Chelsea con confianza y seguridad. Con reflejos felinos y excelente colocación, Sán­chez se ha ganado la confianza del cuerpo técnico. Su presencia aporta estabilidad en la portería y garantiza un muro difícil de superar para los delanteros rivales.

LI: CUCURELLA – El lateral izquierdo español es un jugador clave en la estructura defensiva del Chelsea. Con gran capacidad para incorporarse al ataque y buena técnica para centrar y generar juego, Cucurella combina velocidad, anticipación y solidez en los duelos individuales, haciendo que la banda derecha sea un espacio seguro y productivo.

DFC: ADARABIOYO – El central inglés aporta fuerza física, contundencia en el marcaje y habilidad para salir jugando desde atrás. Adarabioyo se ha convertido en un pilar de la defensa y su presencia garantiza seguridad en la zaga ante un Brentford que suele generar peligro en transiciones rápidas.

DFC: CHALOBAH – El centrocampista reconvertido a defensa se ha adaptado perfectamente a la línea de tres o cuatro atrás cuando es necesario. Chalobah aporta lectura táctica, anticipación y capacidad de interceptar balones, convirtiéndose en un soporte crucial para Adarabioyo y Cucurella.

LD: MALO GUSTO – El lateral diestro francés combina recorrido ofensivo y solidez defensiva. Malo Gusto se incorpora con frecuencia al ataque, ofreciendo amplitud y centros peligrosos, pero también regresa con rapidez para asegurar la cobertura defensiva. Su equilibrio será clave en la banda izquierda.

Chelsea v Fulham - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

MI: PEDRO NETO – El extremo portugués aporta creatividad y verticalidad. Su capacidad para romper líneas rivales y asistir a los delanteros lo convierte en un jugador determinante . Neto es un jugador desequilibrante que puede marcar diferencias en partidos igualados.

MCD: ENZO FERNÁNDEZ – El talentoso centrocampista argentino combina llegada, visión de juego y recuperación de balón. Fernández será el encargado de conectar defensa y ataque, equilibrando la presión en la medular y facilitando la salida de balón desde atrás.

MCD: MOISÉS CAICEDO – El mediocampista ecuatoriano ofrece equilibrio, recuperación y fuerza física en el centro del campo. Su capacidad para robar balones y dar continuidad al juego es fundamental para que el Chelsea controle el ritmo del partido y reduzca los espacios para el Brentford.

MCO: JOAO PEDRO – El mediapunta brasileño aporta desborde, velocidad y capacidad para generar ocasiones. Su movilidad y habilidad en el uno contra uno permitirán abrir la defensa rival y servir balones de calidad a los delanteros.

MD: ESTEVAO WILLIAN – El extremo brasileño es referencia ofensiva del Chelsea. Con movilidad, visión y capacidad de asociarse con los extremos, Estevao aportará goles y asistencias

DC: MARC GUIU – El joven delantero combina juventud, potencia y definición. Su capacidad para moverse entre líneas y generar espacios para sus compañeros lo convierte en un recurso importante para sorprender al Brentford y buscar goles en jugadas rápidas o balones filtrados.

Así se vería la alineación del Chelsea (4-2-3-1)

Enzo Fernandez | Mike Hewitt/GettyImages

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Cucurella, Adarabioyo, Chalobah, Malo Gusto

Centrocampistas: Pedro Neto, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Joao Pedro, Estevao

Delantero: Marc Guiu

Así se vería la alineación del Brentford (4-2-3-1)

Portero: Kelleher

Defensas: Lewis-Potter, Van Den Berg, Nathan Collins, Kayode

Centrocampistas: Schade, Yarmolyuk, Henderson, Damsgaard, Ouattara

Delantero: Igor Thiago

