La posible alineación del Chelsea para enfrentarse al Fulham en la jornada 3 de la Premier League 2025/26

El Chelsea de Enzo Maresca afronta la tercera jornada de la Premier League con el objetivo de conseguir la segunda victoria de la temporada.

Los Blues, con una mezcla de juventud, talento y fichajes estratégicos, se presentan frente al Fulham con un once que refleja la nueva identidad futbolística del club, luego de obtener el Mundial de Clubes en Estados Unidos ante el temible PSG.

A continuación, analizamos la alineación titular del Chelsea para este gran partido.

La posible alineación del Chelsea vs Fulham

POR: ROBERT SÁNCHEZ – El guardameta español se ha consolidado como la primera opción bajo los tres palos. Con grandes reflejos y seguridad en el juego aéreo, Sánchez aporta tranquilidad a la defensa. Su capacidad para jugar con los pies lo convierte en una pieza clave en la salida de balón del Chelsea.

LD: REECE JAMES – El capitán blue vuelve a ocupar su posición natural en el lateral derecho. James destaca por su potencia física, capacidad para proyectarse en ataque y su precisión en los centros. Además, es un defensor sólido que aporta liderazgo y solidez a la zaga.

DFC: TREVOH CHALOBAH – El canterano se mantiene como una de las apuestas defensivas del club. Su polivalencia y buena colocación lo hacen muy valioso. Chalobah se caracteriza por su agresividad en la marca y su fiabilidad en los duelos aéreos, siendo un recurso imprescindible para Maresca.

DFC: KOBBIE ACHEAMPONG – El joven central ghanés es una de las grandes novedades de este Chelsea. Con solo 19 años, Acheampong ha sorprendido por su madurez y contundencia en defensa. Su velocidad y capacidad para anticipar jugadas lo convierten en una promesa con presente y futuro.

LI: MARC CUCURELLA – El lateral español vuelve a ser protagonista en el esquema del Chelsea. Cucurella aporta intensidad, agresividad en la recuperación y mucha entrega. Además, se asocia bien en ataque, ofreciendo profundidad por la banda izquierda y sumándose constantemente al juego ofensivo.

MCD: MOISÉS CAICEDO – El ecuatoriano es el motor del mediocampo. Su capacidad para recuperar balones, su despliegue físico y su agresividad en la presión lo hacen fundamental en el equilibrio del equipo. Caicedo es el encargado de dar seguridad defensiva y liberar a los jugadores más creativos.

MCD: ENZO FERNÁNDEZ – El campeón del mundo argentino aporta criterio y talento en el centro del campo. Enzo se caracteriza por su excelente visión de juego, precisión en los pases y capacidad para marcar el ritmo del partido. Es el cerebro del equipo, capaz de conectar la defensa con el ataque.

MD: JAMIE GITTENS – El joven inglés es una de las apuestas ofensivas de Maresca. Gittens destaca por su velocidad, desborde y capacidad para encarar en uno contra uno. Su verticalidad lo convierte en un peligro constante para la defensa rival.

MI: PEDRO NETO – El extremo portugués llega con la misión de dar amplitud y desequilibrio por banda izquierda. Neto es rápido, habilidoso y con buen disparo, cualidades que lo convierten en un arma clave para romper defensas cerradas.

MCO: COLE PALMER – El gran talento inglés se ubica como mediapunta, siendo el enlace entre el mediocampo y el ataque. Palmer aporta creatividad, visión y un olfato goleador cada vez más pulido. Su capacidad para generar ocasiones será vital contra el Fulham.

DC: JOÃO PEDRO – El delantero brasileño es la referencia ofensiva del Chelsea. Con gran movilidad, capacidad de asociarse y eficacia en el área, João Pedro ofrece una nueva dimensión al ataque blue. Su habilidad para generar espacios y definir en los momentos clave lo convierte en un jugador determinante.

West Ham United v Chelsea - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Así se vería la alineación Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Cucurella, Chalobah, Acheampong, Reece James

Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Jamie Gittens, Cole Palmer, Pedro Neto

Delantero: João Pedro

Fulham v Manchester United - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Así se vería la alineación del Fulham (4-2-3-1)

Portero: Leno

Defensas: Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon

Centrocampistas: Castagne, Lukic Berge, Iwobi, King

Delanteros: Muñiz

