La posible alineación del Chelsea para enfrentarse al West Ham

El Chelsea vuelve a casa tras dos victorias en condición de visitante y buscará sumar de a tres en Stamford Bridge por la Premier League luego de clasificarse entre los mejores ocho de la UEFA Champions League.
La posible alineación del Chelsea
POR: Robert Sánchez – El guardián español. Su juego de pies será vital para superar la primera línea de presión del West Ham, una exigencia innegociable en el sistema de Rosenior. Sus reflejos serán puestos a prueba por los disparos de Taty Castellanos.
LD: Malo Gusto – Profundidad garantizada. El francés tendrá un duelo vibrante con Wan-Bissaka y Bowen. Su capacidad para llegar a línea de fondo es clave para estirar la defensa napolitana.
DFC: Reece James - El capitán, por una cuestión de necesidad, jugará nuevamente como primer marcador central. Cumplió esta función con solvencia ante el Napoli.
DFC: Wesley Fofana – Velocidad y anticipación. Necesitará estar muy atento a los desmarques de ruptura de Castellanos. Su recuperación física es fundamental para sostener la línea alta que propone el equipo.
LI: Marc Cucurella – El español de gran energía, conocido por su intensidad defensiva y aportes ofensivos.
MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.
MC: Andrey Santos - Mediocampista brasileño moderno, versátil y con un perfil físico y táctico muy completo. Ha brillado bajo el mando de Rosenior en el Racing de Estrasburgo.
VI: Estevao - La joya brasileña ('Messinho'). Su descaro y regate son la esperanza del Chelsea para romper defensas cerradas.
MCO: Enzo Fernández- El argentino campeón del mundo cuenta con visión, pase milimétrico y llegada al área rival. Rosenior lo utiliza más adelantado que Maresca.
VD: Pedro Neto -Desborde eléctrico. Su uno contra uno será la principal arma para romper el orden defensivo del West Ham por el costado derecho.
DC: Joao Pedro - El delantero brasileño es ágil y con gran olfato goleador, destaca por su capacidad para asociarse, desmarcarse y finalizar jugadas.
Así se vería la alineación del Chelsea (4-2-3-1)
Portero: Robert Sanchez
Defensas: Malo Gusto, Reece James, Wesley Fofana, Marc Cucurella
Centrocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo
Volantes ofensivos: Estevao, Enzo Fernández, Pedro Neto
Delantero: João Pedro.
Así se vería la alineación del West Ham (4-4-1-1)
Portero: Alphonse Areola
Defensas: Oliver Scarles, Jean-Clair Todibo, Konstantinos Mavropanos, Aaron Wan-Bissaka
Centrocampistas: Crysencio Summerville, Mateus Fernandes, Tomas Soucek, Jarrod Bowen
Volante ofensivo: Pablo
Delantero: Valentín Castellanos.
