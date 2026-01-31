La posible alineación del Manchester City para enfrentar al Tottenham

Durante la semana, el Manchester City logró colarse de forma directa a los octavos de final de la UEFA Champions League, ya que entró como octavo, último sitio que otorgaba dicho honor, todo gracias a su victoria 2-0 sobre el Galatasaray de Turquía a través del noruego Erling Haaland y el franco-argelino Rayan Cherki, sumado a una serie de resultados que le favorecieron.



Con ese objetivo conseguido, los Citizens pueden voltear hacia la Premier League, donde tampoco pueden perder terreno, sobre todo porque acortaron la distancia que tienen con el líder Arsenal, que aparece con 50, luego de pegarle la fecha pasada al Wolverhampton Wanderers por 2-0, con tantos del egipcio Omar Marmoush y el ghanés Antoine Semenyo. El equipo del español Pep Guardiola tiene 46 puntos, a cuatro de los Gunners, pero al mismo tiempo, el Aston Villa, tercero de la tabla general, los ha igualado en unidades.



Este domingo 1 de febrero, el City visita al Tottenham para continuar luchando por el anhelado título. Los de casa también tuvieron una buena semana porque calificaron a los octavos de la Champions al quedar en el cuarto sitio de la fase de liga, venciendo 0-2 al Eintracht Frankfurt de Alemania, con goles del francés Randal Kolo Muani y Dominic Solanke, demostrando que no serán un rival sencillo. No obstante, con respecto a la liga local, los Spurs están bastante alejados de los primeros puestos al ubicarse en el peldaño 14 con 28 puntos, incluso vienen de rescatar el empata 2-2 contra el Burnley a través del neerlandés Micky van de Ven y el argentino Cristian Romero.



La buena noticia para los Ciudadanos es que Rúben Dias y Nico González ya podrían ver acción luego que el primero sufriera una lesión en los isquiotibiales y el segundo fuera víctima de una lesión en el músculo de la pantorrilla. A eso se suma que Pep Guardiola advirtió que el belga Jeremy Doku no haría el viaje.



Aquí está la posible alineación del Manchester City para el encuentro:

Erling Haaland siendo felicitado por sus compañeros | OLI SCARFF/GettyImages

Portero: Gianluigi Donnarumma – El italiano es el titular bajo los tres postes y de 20 duelos que ha disputado en la temporada ha logrado nueve porterías en cero.

Defensa: Marc Guéhi – Durante la semana no fue requerido por el cuerpo técnico, por eso es viable que para dar rotación a la plantilla pueda recibir minutos, más por los lesionados que hay.

Defensa: Abdukodir Khusanov – El uzbeko vio acción contra el Galatasaray, pero podría repetir en la parte baja, ya que tiene la juventud de su parte, además de la confianza del cuerpo técnico.

Lateral izquierdo: Nico O’Reilly – Para el juego de Champions fue utilizado más adelantado como contención, pero esta vez volvería a su rol natural. Ha participado en 22 partidos de la temporada, entregando tres asistencias y un gol.

Lateral derecho: Rico Lewis – Misma situación. Pese a su papel secundario en la plantilla, podría sumar minutos para darle descanso al portugués Matheus Nunes.

Pivote: Rodri Hernández – Ahora con el retorno de Nico González, el español podría recibir descanso tras la carga fuerte de encuentros, pero hasta que se vea al cien por ciento a su compatriota, seguirá apareciendo de arranque.

Mediocentro: Bernardo Silva – En el centro del campo para mover los hilos estaría el talentoso portugués, quien ha estado presente en todos los juegos, donde ha logrado tres asistencias.

Mediocentro: Tijjani Reijnders – Le tocó ingresar como cambio durante la semana. Eso demuestra que está fresco para ver acción desde el arranque. El neerlandés ha estado en 22 de los juegos, cosechando cinco goles y dos asistencias. Otra opción latente es Omar Marmoush.

Extremo izquierdo: Rayan Cherki – El francés recibió elogios de sus compañeros luego de brindar el segundo tanto en la Champions. El grupo resaltó todo lo que puede crear en el último tercio a pesar de su juventud.

Extremo derecho: Antoine Semenyo – El noruego Oscar Bobb continúa fuera de las canchas y el ghanés, luego de haber quedado fuera de la convocatoria para la Champions, tendría la responsabilidad de estar al frente.

Delantero: Erling Haaland – Luego de cinco juegos sin poder convertir, El Androide rompió su sequía en la Champions. Con esto, el noruego llegó a 56 tantos en 56 cotejos del torneo internacional.

Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Manchester City (4-1-4-1)



Portero: Gigi Donnarumma

Defensas: Nico O’Reilly, Marc Guéhi, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis

Mediocampistas: Rodri Hernández, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders

Delanteros: Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Erling Haaland

La posible alineación del Tottenham (3-4-3)

Cristian Romero | Christian Kaspar-Bartke - UEFA/GettyImages

Portero: Guglielmo Vicario

Defensas: Kevin Danso, Cristian Romero, Joao Palhinha

Mediocampistas: Destiny Udogie, Archie Gray, Pepe Matar Sarr, Djed Spence

Delanteros: Randal Kolo Muani, Xavi Simons, Dominc Solanke