La posible alineación del Manchester City vs Brighton en la jornada 3 de la Premier League 2025/26

Uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la Premier League: el Manchester Cityvisitará al Brighton en un duelo para alquilar balcones, ya que ambos vienen de estrenarse con goleada en sus respectivos debuts.

La posible alineación del Manchester City

POR: James Trafford – Es un arquero en desarrollo, sólido en lo aéreo y fiable en el mano a mano, con margen de crecimiento en la salida con los pies y la regularidad. Su perfil lo proyecta como un guardameta con futuro para la selección inglesa y para equipos de primer nivel.

LD: Rico Lewis – Adaptado al rol de lateral interior, Nunes aporta presencia física, capacidad de conducción y versatilidad. Guardiola lo ha probado en varias posiciones y este partido puede ser una nueva oportunidad para afianzarle en una función híbrida.

DFC: John Stones – Es un zaguero técnico e inteligente, que combina calidad con la pelota y solidez defensiva. Su polivalencia lo convierte en una pieza fundamental para sistemas que requieren centrales capaces de adaptarse al mediocampo.

DFC: Rúben Dias – El líder defensivo. Su jerarquía, posicionamiento y capacidad para anticipar lo convierten en el eje de la zaga, ideal para comenzar la temporada bien.

LI: Rayan Aït-Nouri – Reciente incorporación que apunta a sumar profundidad por la banda izquierda. Su perfil ofensivo puede dar una nueva alternativa al esquema del City, especialmente en partidos cerrados.

MC: Tijjani Reijnders – Refuerzo que llega con buen cartel desde el Milan. Capaz de jugar como interior o pivote, destaca por su movilidad, buen pase y despliegue físico.

Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

MC: Nico González - Aporta equilibrio, físico, técnica y capacidad de conducción. Aunque no es una copia idéntica de Rodri, aporta solidez en la recuperación y construcción, al mismo tiempo que agrega dinamismo ofensivo con sus conducciones. Su aporte ya se refleja en mejoras en la estructura defensiva y control del juego del City.

EI: Oscar Bobb - Es un mediapunta zurdo con talento técnico sobresaliente, regates punzantes, gran visión de juego y adaptabilidad táctica. Su dinamismo y serenidad con el balón lo convierten en una pieza de alto potencial para el City.

MCO: Bernardo Silva – El motor cerebral del equipo. Su inteligencia táctica, control del ritmo y capacidad para enlazar líneas lo hacen esencial en cualquier esquema de Guardiola.

ED: Jeremy Doku - Rápido, desequilibrante e imprevisible. Doku puede ser clave para abrir defensas cerradas y generar superioridades por el costado izquierdo.

DC: Erling Haaland - El goleador noruego vuelve a escena. El noruego quiere recuperar sensaciones, afinar puntería en la búsqueda de una temporada con hambre de récords.

Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Así se vería la alineación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: James Trafford

Defensas: Rayan Ait Nouri, Ruben Dias, John Stones, Rico Lewis

Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Nico González

Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Bernardo Silva, Oscar Bobb

Delantero: Erling Haaland