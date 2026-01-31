La posible alineación del Manchester United para enfrentar al Fulham

El Manchester United quiere seguir en ascenso para poder mantenerse en la lucha por un boleto a las competencias europeas y por qué no, para soñar con el título de liga. Su siguiente misión será buscar la victoria sobre el Fulham en Old Trafford, para la Jornada 24 de la Premier League.



Los Red Devils sorprendieron la jornada pasada cuando se adentraron en el Emirates Stadium para pegarle al líder Arsenal por 2-3, gracias a las anotaciones del franco-camerunés Bryan Mbeumo, el danés Patrick Dorgu y el brasileño Matheus Cunha. Esta victoria catapultó a los dirigidos por Michael Carrick hasta la cuarta posición con 38 unidades.



Del otro lado, los Cottagers son séptimos de la general con 34 puntos, quedando por ahora fuera de las posibilidades de disputar campeonatos internacionales, así que no tirarán la toalla tan fácil. En la fecha pasada, los Whites remontaron 2-1 al Brighton & Hove Albion a través del nigeriano Samuel Chukwueze y el galés Harry Wilson.



Aquí está la posible alineación del Manchester United para el encuentro:

Michael Carrick | James Gill - Danehouse/GettyImages

Portero: Senne Lammens – El belga sigue dando frutos y ha demostrado a la directiva que fue un acierto haberle dado una oportunidad. Del mismo modo, ha demostrado que sabe tomar buenas decisiones evitando los riesgos.

Defensa: Lisandro Martínez – El argentino tuvo la mala fortuna de cometer un autogol el partido pasado, sin embargo, el equipo sacó el triunfo. Posiblemente repita porque alineación que gana, alineación que repite.

Defensa: Harry Maguire – Pese a que el zaguero es uno de los favoritos del técnico, sigue teniendo sus detractores. Se menciona que Michael Carrick quiere su renovación, pero la directiva no está convencida.

Lateral izquierdo: Luke Shaw – El británico ha participado en todos los encuentros de la temporada, siempre como titular, contando con un 97 por ciento de minutos disputados. Es alguien inamovible.

Lateral derecho: Diogo Dalot – El portugués ha participado en 21 de los partidos de la temporada, resaltando su importancia, tanto que el Real Madrid tiene deseos de arrebatárselo al equipo inglés.

Pivote: Kobbie Mainoo – Había recibido muy pocas oportunidades de parte del técnico portugués Rúben Amorim, pero con Carrick ha sido otra historia. Se ha ganado a pulso su titularidad en este segundo semestre, incluso brindó la asistencia en el tercer tanto contra el Arsenal.

Pivote: Carlos Casemiro – El brasileño ya anunció que se marchará del equipo al culminar la temporada, pero por ahora debe dejar todo el corazón en el terreno de juego para dejar en un lugar digno al club.

Mediocentro: Bruno Fernandes – El futuro del actual capitán está en el aire, pero por ahora sigue concentrado para sacar los resultados óptimos, tanto que puso pase de gol en la fecha anterior. Tras 20 cotejos en la presente campaña, el portugués ha hecho cinco goles y diez asistencias.

Extremo izquierdo: Patrick Dorgu – Ante la falta de extremos por ese lado naturales, el lateral izquierdo es utilizado como atacante, dando buenos resultados, así que no sería descabellado verlo de nuevo en esa zona.

Extremo derecho: Amad Diallo – El marfileño ha sido un jugador clave para el equipo esta temporada y ha seguido un gran rendimiento siempre que se le ha requerido, siendo importante en la victoria sobre los Gunners.

Delantero: Bryan Mbeumo – Se le hecho de menos al camerunés durante la Copa Africana de Naciones, pero volvió fortalecido a Old Trafford. El atacante registra ocho goles y una asistencia en 18 cotejos. Matheus Cunha y el esloveno Benjamin Sesko tendrán que esperar en el banquillo.

Harry Maguire | James Gill - Danehouse/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Manchester United (4-2-3-1)



Portero: Senne Lammens

Defensas: Luke Shaw, Lisandro Martínez, Harry Maguire, Diogo Dalot

Mediocampistas: Kobbie Mainoo, Carlos Casemiro, Bruno Fernandes

Delanteros: Patrick Dorgu, Amad Diallo, Bryan Mbeumo

La posible alineación del Fulham (4-2-3-1)

Fulham v Middlesbrough - Emirates FA Cup - Third Round - Craven Cottage | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Portero: Bernd Leno

Defensas: Antonee Robinson, Jorge Cuenca, Joachim Andersen, Timothy Castagne

Mediocampistas: Sander Berge, Alex Iwobi, Emile Smith Rowe

Delanteros: Samuel Chukwueze, Harry Wilson, Raúl Jiménez