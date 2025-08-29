La posible alineación del Manchester United para enfrentarse al Burnley en la jornada 3 de la Premier League

En la jornada 3 de la Premier League 2025/26, el Manchester United recibe a Burnley en Old Trafford. Los “Red Devils” van en busca de su primer triunfo del curso, impulsados por fichajes que han renovado el entusiasmo de su hinchada. Por su parte, el Burnley, con un plantel reforzado y una propuesta más ofensiva, intentará dar el golpe en un escenario siempre complejo. Se anticipa un duelo intenso, ya que ambos conjuntos necesitan sumar cuanto antes para empezar a perfilar sus objetivos en una temporada que apenas inicia.

A continuación les dejamos con la posible alineación del Manchester United para este partido:

La posible alineación del Manchester United

POR: ALTAY BAYINDIR – El guardameta turco tendrá la misión de custodiar la portería de los Red Devils. Bayindir se ha consolidado como una alternativa fiable en el arco gracias a sus reflejos, valentía en los balones aéreos y su habilidad para salir jugando con los pies. Frente a un Burnley que suele aprovechar las jugadas a balón parado, su seguridad será determinante.

DFC: LUKE SHAW – El defensor inglés aporta experiencia y fiabilidad. Shaw combina solidez defensiva con capacidad ofensiva, sumándose con criterio al ataque cuando el equipo lo necesita. Su precisión en los centros puede ser clave para aprovechar la movilidad de los atacantes del United.

DFC: MATTHIJS DE LIGT – El central neerlandés ha llegado para reforzar la zaga y su presencia ya se nota. De Ligt es un líder en defensa, con un excelente juego aéreo y una gran capacidad de anticipación. Su contundencia lo convierte en un pilar fundamental para frenar las ofensivas rivales.

DFC: LENY YORO – El joven francés representa la renovación defensiva del Manchester United. A pesar de su corta edad, Yoro ya demuestra madurez táctica, seguridad con el balón y agresividad en los duelos individuales. Amorim confía en él como complemento perfecto de De Ligt para construir un muro en el centro de la defensa.

MD: AMAD DIALLO – Su velocidad, capacidad para desbordar y sacrificio defensivo lo convierten en un recurso interesante para aportar tanto en defensa como en ataque. Será clave en la amplitud del equipo.

MC: CASEMIRO – El mediocampista brasileño continúa siendo el ancla del equipo. Casemiro es el encargado de recuperar balones, dar equilibrio al centro del campo y aportar liderazgo. Su experiencia y jerarquía lo convierten en una pieza insustituible en los planes de Amorim.

MC: BRUNO FERNANDES – El capitán del Manchester United es el motor creativo. Fernandes destaca por su visión de juego, capacidad para romper líneas con pases precisos y llegada al área rival. Su influencia ofensiva es total y frente al Burnley será el encargado de marcar el ritmo del partido.

MI: PATRICK DORGU – El joven danés es una de las apuestas de futuro del United. Dorgu aporta frescura, energía y recorrido en la medular. Su capacidad para presionar y cubrir espacios dará libertad a los más ofensivos del equipo. Este tipo de partidos son ideales para su consolidación.

ED: BRYAN MBEUMO – El atacante camerunés ofrece desequilibrio en la banda derecha. Con velocidad, potencia y regate, Mbeumo es un dolor de cabeza constante para los defensores rivales. Su capacidad de asociarse y de llegar a posiciones de remate será un recurso importante en el frente ofensivo.

DC: MATHEUS CUNHA – El delantero brasileño se encargará de liderar el ataque. Cunha destaca por su movilidad, capacidad para asociarse y agresividad en el área. No solo busca el gol, sino que también arrastra marcas y genera espacios para sus compañeros.

EI: MASON MOUNT – En el extremo izquierdo, Mount aporta versatilidad y trabajo en ambas fases del juego. Con buena técnica, llegada desde segunda línea y visión para conectar con Bruno Fernandes, el inglés puede ser una de las piezas más determinantes en la ofensiva del equipo.

Así se vería la alineación del Manchester United (3-4-3)

Portero: Bayindir

Defensas: Shaw, De Ligt, Yoro

Centrocampistas: Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu

Delanteros: Mbeumo, Cunha, Mount

Así se vería la alineación del Burnley (4-5-1)

Portero: Dubravka

Defensas: Walker, Ekdal, Esteve, Hartman

Centrocampistas: Larsen, Ugochukwu, Culen, Hannibal, Jaidon Anthony

Delantero: Foster

