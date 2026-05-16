La posible alineación del Manchester United para enfrentarse al Nottingham Forest

El Manchester United está disfrutando de un cierre de temporada inesperado, con una clasificación a la UEFA Champions League que nadie tenía en el radar cuando el equipo era dirigido por Ruben Amorim. Ahora, se despedirán de Old Trafford enfrentándose al Nottingham Forest para empezar a pensar en la campaña 2026/27.

La posible alineación titular del Manchester United

POR: Senne Lammens – El portero belga es el dueño del arco en esta temporada. Viene de cometer un error garrafal en uno de los goles del Liverpool, pero volverá a estar desde el inicio.

LD: Diogo Dalot – Al portugués se lo vio algo contenido en el triunfo del último domingo, aunque habitualmente suele soltarse más e incorporarse al ataque. Tres asistencias para él en lo que va de la temporada.

DFC: Harry Maguire – Orden en la última línea y presencia en jugadas de pelota parada, tanto en defensa como en ataque. Duramente criticado, el ex Southampton ha logrado reivindicarse en el ciclo de Carrick y recuperar su lugar en la zaga.

DFC: Ayden Heaven - El joven defensor de 19 años es una de las dudas que mantiene Carrick ante una posible vuelta de Lisandro Martínez.

LI: Luke Shaw – El punto más alto que tuvo el United en el gran triunfo sobre Liverpool. Firme en la marca con dos cruces decisivos, se mostró sólido como durante gran parte de la temporada y fue clave en el gol de la victoria.

MC: Casemiro – Un referente y un líder dentro del equipo. Ha jugado 33 partidos sobre 35 posibles, en los que aportó la extraordinaria cifra de 9 goles pese al puesto en el que se desempeña.

Manchester United v Liverpool - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

MC: Kobbie Mainoo – Un jugador dinámico, de enorme despliegue, importante en la recuperación pero también en el armado ofensivo. Llega con la confianza a tope luego de marcar el gol de la victoria en el clásico.

ED: Amad Diallo - Con Sesko entre algodones, se abre una ventana para el marfileño de entrar en el once titular. Al igual que Lammens, viene de cometer un importante error ante Liverpool, pero también participó activamente del gol de Mainoo.

MCO: Bruno Fernandes – Con una nueva asistencia, alcanzó el récord de De Bruyne y Henry con 20 en una temporada de Premier. Es el gran emblema de este equipo y su líder futbolístico.

EI: Matheus Cunha – Con el gol que marcó el último domingo, el brasileño alcanzó los 9 en esta Premier, donde fue de menor a mayor. Su versatilidad en ataque le da opciones a Carrick.

DC: Bryan Mbeumo – Si Sesko no llega, el puesto de centrodelantero volverá a ser para el camerunés, tal como lo hacía en Brentford. Lleva 9 goles en esta Premier.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Ayden Heaven, Luke Shaw

Mediocampistas: Casemiro, Kobbie Mainoo

Volantes ofensivos: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha

Delantero: Bryan Mbeumo

Así se vería la formación del Nottingham Forest (3-4-2-1)

Nottingham Forest v Newcastle United - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Portero: Matz Sels

Defensas: Morato, Jair, Nikola Milenkovic

Mediocampistas: Luca Netz, Elliot Anderson, Nicolás Dominguez, Neco Williams

Volantes ofensivos: Igor Jesus, Dilane Bakwa

Delantero: Taiwo Awoniyi.