La posible alineación del Manchester United vs Brighton & Hove Albion

Este fin de semana llega a su fin la temporada 2025-2026 de la Premier League, en la cual el Arsenal por fin pudo romper una maldición de 22 años sin poder ser campeón al haberse adjudicado el título tras el empate 1-1 del Manchester City contra el Bournemouth a mitad de la semana.



Ya sin muchos cambios en la tabla para la última jornada, el Manchester United, que se quedó con un boleto para la próxima edición de la UEFA Champions League, se enfrenta al Brighton & Hove Albion en el American Express Stadium, el cual no le pondrá las cosas nada sencillas porque quiere mantenerse con el boleto para disputar la siguiente Europa League, lo cual podría arrebatarle el Chelsea si no llega a sacar un resultado positivo.



De cualquier forma, el técnico Michael Carrick quiere cerrar de forma correcta el campeonato, así que este podría ser su once titular para el encuentro:

EL POSIBLE ONCE DEL MANCHESTER UNITED

Bruno Fernandes | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

Portero: Senne Lammens – El belga fue una de las piezas más sólidas del equipo en la campaña, tanto que aseguran que podría ser el guardameta del club por los próximos diez años. Con esto en mente, el cancerbero planea vivir una gran Copa del Mundo con Bélgica en este verano.

Defensa: Lissandro Martínez – El argentino batalló con las lesiones, pero al final de cuentas pudo estar presente en 17 de los encuentros de la campaña. Logró sumar 14 contribuciones defensivas, ocho despejes y bloquear tres remates, demostrando que recuperó su forma previo al Mundial.

Defensa: Harry Maguire – Golpeado constantemente por las críticas, el zaguero ha sabido luchar contra la presión y hace poco renovó su vínculo. Es otro que estará presente en el próximo Mundial.

Lateral izquierdo: Luke Shaw – Otro que posiblemente tendrá cabida para la Copa del Mundo gracias a su destacada participación a lo largo del año. Puede presumir de haber estado presente en todos los encuentros de la temporada.

Lateral derecho: Diogo Dalot – El defensa también estará presente en la fiesta más grande del fútbol con Portugal. Tras 34 encuentros disputados, el portugués brindó tres asistencias y un tanto.

Pivote: Carlos Casemiro – Este será el último encuentro del brasileño con los Red Devils, ya que culmina su contrato, sin saber con exactitud que le espera en el futuro. Eso sí, también lo veremos en el Mundial con Brasil.

Mediocentro: Kobbie Mainoo – En Old Trafford saben de sus cualidades, razón por la cual fue renovado hace poco. El atacante cuenta con potencia explosiva y no teme encarar al rival cuando se lanza al frente.

Mediocentro: Bruno Fernandes – El portugués tampoco estará ausente de la Copa del Mundo. Pero antes de eso, el lusitano quiere imponer récord de asistencias luego de igualar la marca de 20 que tenían el francés Thierry Henry con el Arsenal y el belga Kevin De Bruyne con el Manchester City.

Extremo izquierdo: Matheus Cunha – A lo largo de la temporada, el brasileño se hizo presente frente al arco en diez ocasiones brindando cuatro asistencias tras 33 encuentros, cifras que puede aumentar este domingo.

Extremo derecho: Amad Diallo – Su buen accionar no pasó desapercibido para nadie, por eso hay interesados en sus servicios, pero el ManU no lo dejará ir. El marfileño ha expresado el gran cambio que trajo el arribo de Michael Carrick.

Delantero: Bryan Mbeumo – Una de las grandes ausencias para el Mundial. El romperredes no pudo ayudar a Camerún a cumplir el objetivo, sin embargo, querrá tener un final feliz previo al verano.

Matheus Cunha y Luke Shaw | Visionhaus/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Manchester United (4-2-3-1)



Portero: Senne Lammens

Defensas: Luke Shaw, Lissandro Martínez, Harry Maguire, Diogo Dalot

Mediocampistas: Carlos Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes

Delanteros: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Amad Diallo

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL BRIGHTON

Ferdi Kadıoğlu | NurPhoto/GettyImages

Portero: Bart Verbruggen

Defensas: Joël Veltman, Jean Paul van Hecke, Lewis Dunk, Maxim De Cuyper

Mediocampistas: Carlos Baleba, Pascal Grob, Jack Hinshelwood

Delanteros: Ferdi Kadioglu, Danny Welbeck, Yankuba Minteh