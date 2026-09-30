La posible alineación titular de Alemania para enfrentar a Serbia

Alemania no pudo tener su comienzo soñado en la Nations League. Luego de un Mundial que terminó antes de tiempo, Julian Nagelsmann dejó su cargo y Jurgen Klopp asumió como DT. Un extenso currículum respalda al entrenador y por eso las expectativas eran altas, sin embargo, el equipo todavía no encontró la vuelta. Es prueba y error y, luego del empate contra Países Bajos y la derrota ante Grecia el domingo, tendrá su tercera prueba en el campeonato, esta vez contra Serbia en el Allianz Arena.

La posible alineación de Alemania vs Serbia

Serge Gnabry, Alemania | picture alliance/GettyImages

POR - Noah Atubolu - La renovación de Klopp llega al arco. El arquero del Frankfurt está entre los nueve futbolistas que pueden debutar con la selección en esta convocatoria y sería el tercer portero utilizado por el DT en tres partidos.

LD - Waldemar Anton - Estuvo en la convocatoria para el Mundial y está para la Nations League también. Para enfrentar a Serbia ocuparía un lateral derecho en el que el técnico ya probó a Philipp Treu y Josha Vagnoman en las primeras dos fechas.

DFC - Malick Thiaw - Otra "cara nueva" en una defensa completamente renovada respecto de la derrota contra Grecia. El del Newcastle fue parte de los que viajaron a la Copa del Mundo y ahora tendría la oportunidad de ganarse un lugar en esta segunda tanda de partidos.

DFC - Nico Schlotterbeck - Uno de los seis sobrevivientes del primer plantel de Klopp y uno de los de mejor rendimiento del equipo. Contra Países Bajos fue importante con sus envíos largos desde el fondo y, además, viene de descansar el domingo, lo cual puede ser un plus.

LI - David Raum - Nathaniel Brown está fuera de estos próximos partidos por la rotación que planea el DT asi que el jugador del Leipzig recuperaría el lateral izquierdo para su primera aparición de la era Klopp.

MC - Aleksandar Pavlovic - El Mundial fue su primera experiencia con Alemania y ahora tiene una oportunidad perfecta para mostrar más su potencial, sobre todo porque Joshua Kimmich y Felix Nmecha no van a estar en este segundo plantel.

MC - Vitaly Janelt - Su buen rendimiento en el Brentford le valió su primera convocatoria a la selección y podría estrenarse como titular en la Nations. En las Abejas lleva dos goles en cinco partidos.

ED - Serge Gnabry - No tuvo mucho margen para lucirse y ahora tendría muchos minutos por delante desde el inicio. Viene con la frustración de haberse perdido el Mundial por lesión y por eso podría demostrar un mejor rendimiento con Alemania si le dan regularidad y tiempo.

MCO - Florian Wirtz - Estaba reservado para esta segunda parte del parón internacional, pero las lesiones de Jamal Musiala y Kai Havertz adelantaron su incorporación. El mediocampista del Liverpool jugó unos ninutos contra Grecia, sin poder tener mucha incidencia en el resultado.

EI - Lennart Karl - El delantero del Bayern Múnich tiene apenas 18 años y muchos partidos que respaldan su buen rendimiento. Lleva 29 partidos en la Bundesliga, con 6 goles y una asistencia y en la Champions League jugó nueve encuentros y marcó cuatro veces.

DC - Jonathan Burkardt - No pudo desplegar su juego a la par de Younes Ebnoutalib. De cambiar el planteo, el jueves sería el unico referente como centrodelantero y el objetivo de darle a su selección el gol que tanto le faltó el domingo.

Así se vería la formación de Alemania (4-2-3-1)

Portero: Noah Atubolu

Defensas: Waldemar Anton, Malick Thiaw, Nico Schlotterbeck, David Raum

Mediocampistas: Aleksandar Pavlovic, Vitaly Janelt

Mediapuntas: Serge Gnabry, Florian Wirtz, Lennart Karl

Delantero: Jonathan Burkardt

Así se vería la formación de Serbia (4-2-3-1)

Dusan Tadic, Serbia | Dijks Media/MB Media/GettyImages

Portero: Vanja Milinkovic-Savic

Defensas: Jan-Carlo Simic, Strahinja Pavlovic, Strahinja Erakovic, Filip Kostic

Mediocampistas: Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic, Sergej Milinkovic-Savic, Sasa Lukic

Delanteros: Luka Jovic, Dusan Tadic

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