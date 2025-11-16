La posible alineación titular de Alemania para enfrentarse a Eslovaquia

La Eliminatoria Mundialista de la UEFA llega a su clímax en el Grupo A. Este lunes 17 de noviembre, la selección de Alemania recibe a Eslovaquia en una auténtica final por el pase directo a la Copa del Mundo.

Ambas selecciones llegan a este partido empatadas en la cima de la tabla con 12 puntos, aunque la Mannschaft es líder por una mejor diferencia de gol.

Alemania viene de cumplir en su visita a Luxemburgo (0-2), mientras que Eslovaquia hizo lo propio al derrotar 1-0 a Irlanda del Norte. El escenario es claro: al conjunto eslovaco solo le sirve la victoria en suelo germano para soñar con el boleto directo y mandar a los alemanes al repechaje.

Germany Press Conference And Training Session | Stuart Franklin/GettyImages

La posible alineación de Alemania vs Eslovaquia: jugador por jugador

POR: Oliver Baumann - El veterano arquero del Hoffenheim es el titular de confianza. Su seguridad será clave en el partido más importante de la clasificación.

LD: Bote Baku - El lateral del RB Leipzig aporta velocidad y un gran recorrido por la banda derecha, siendo un carrilero muy ofensivo.

DFC: Waldemar Anton - El central del Borussia Dortmund se ha consolidado en la zaga. Aporta solidez y contundencia en la marca.

DFC: Jonathan Tah - El pilar del Bayer Leverkusen. Es el líder de la defensa gracias a su imponente físico y su dominio en el juego aéreo.

LI: David Raum - Un puñal por la banda izquierda. El lateral del RB Leipzig es un especialista en llegar a línea de fondo y poner centros precisos.

Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

MC: Aleksandar Pavlovic - El ancla del equipo. El joven pivote del Bayern Múnich es el encargado del equilibrio táctico y la primera distribución del balón.

MC: Leon Goretzka - El motor 'box-to-box' del equipo. Su impresionante capacidad para recuperar balones y su potente llegada desde segunda línea son una amenaza constante.

ED: Leroy Sané - La estrella y el máximo desequilibrio. Partiendo desde la derecha, su velocidad y regate en el uno contra uno son la principal arma alemana.

MCO: Florian Wirtz - El mago del Bayer Leverkusen. Es el cerebro del equipo, encargado de filtrar pases, encontrar espacios y conectar el mediocampo con el ataque.

EI: Serge Gnabry - El atacante del Bayern Múnich es una amenaza letal. Su capacidad para recortar hacia adentro y su potente disparo lo hacen impredecible.

DC: Nick Woltemade - El joven delantero del Newcastle es la referencia en punta. Su altura y juego de espaldas serán claves para fijar a la defensa eslovaca.

Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Alexander Hassenstein/GettyImages

Así se vería la formación de Alemania (4-2-3-1)

Portero : O. Baumann

: O. Baumann Defensas : R. Baku, Waldemar Anton, J. Tah, D. Raum

: R. Baku, Waldemar Anton, J. Tah, D. Raum Mediocampistas : Aleksandar Pavlovic, L. Goretzka

: Aleksandar Pavlovic, L. Goretzka Medios Ofensivos : L. Sané, Florian Wirtz, S. Gnabry

: L. Sané, Florian Wirtz, S. Gnabry Delantero: Nick Woltemade

Así se vería la formación de Eslovaquia (4-3-3)

El conjunto eslovaco, que sueña con el campanazo, saldrá a jugarse la vida con su once de gala, liderado por el capitán Milan Škriniar y el cerebro del mediocampo, Stanislav Lobotka.

Portero : M. Dúbravka

: M. Dúbravka Defensas : N. Gyömbér, Milan Škriniar, Adam Obert, David Hancko

: N. Gyömbér, Milan Škriniar, Adam Obert, David Hancko Mediocampistas : Matus Bero, Stanislav Lobotka, T. Rigo

: Matus Bero, Stanislav Lobotka, T. Rigo Delanteros: David Duris, David Strelec, Lukas Haraslin

La Mannschaft buscará sellar su boleto directo en casa, pero no deberá confiarse ante una selección eslovaca que no tiene nada que perder y todo por ganar.