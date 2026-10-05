La posible alineación titular de Argentina para enfrentar a Benín en la despedida de Messi

Este martes será el amistoso entre Argentina y Benín, aunque la jornada va a estar atravesada por la despedida de Lionel Messi de la selección. Para la ocasión, Lionel Scaloni convocó especialmente a futbolistas que integraron el plantel campeón del Mundial de Qatar 2022, con la intención de que acompañen al capitán en su última función con la Albiceleste y formen parte del equipo que enfrentará al conjunto africano.

El evento excede lo deportivo, pero los argentinos ya demostraron que salen a competir independientemente del rival y esta vez no será diferente.

La posible alineación de Argentina vs Benín

POR: Emiliano Martínez - No se estresó demasiado en estos amistosos y todo indicaría que el partido del martes seguiría por ese camino. Es uno de los líderes del equipo y ya habló de sus expectativas de cara a la despedida del 10. Fue el héroe del arco en Qatar y uno de los arquitectos de ese Mundial, por eso, es el indicado para ocupar ese puesto contra Benín.

LD: Giuliano Simeone - Ante la ausencia de Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Juan Foyth, el Cholito podría ser el lateral titular el martes. Al DT le sirve por su versatilidad para pasar al ataque, como en el Atlético de Madrid que, si bien es volante, lleva dos goles y dos asistencias en siete partidos de LaLiga.

DFC: Cristian Romero - Es el nuevo capitán con las salidas de Messi y Nicolás Otamendi, sin embargo va a devolverle la cinta al 10 este martes para una última función. El central lleva cinco goles con la selección y este tipo de amistosos lo llevan a posicionarse más como mediocampista. Defiende su área con uñas y dientes, pero no renuncia a acercarse al arco rival.

DFC: Nicolás Otamendi - El martes va a ser también la despedida del central de River Plate. Otamendi conoce perfectamente lo que exige una noche dedicada a Messi y, por eso, Scaloni lo convocó especialmente para el partido contra Benín.

LI: Nicolás Tagliafico - Tagliafico es garantía por el lateral izquierdo. Es uno de los más experimentados del plantel y un jugador que aparece siempre por donde se lo necesite. No sumó minutos en los amistosos hasta ahora, pero posiblemente fue para preservarlo de cara al martes.

MC: Rodrigo de Paul - No podía faltar el socio predilecto de Messi. De Paul llega con cuatro goles y 12 asistencias en 22 partidos del Inter Miami, donde comparte el día a día con el 10. Al igual que Ota, fue convocado especialmente para la despedida.

MC: Enzo Fernández - Si bien apenas tiene 25 años, con el recambio generacional pasa a ser uno de los referentes de la Albiceleste y lo dejó demostrado el sábado contra Burkina Faso. Su llegada al Manchester City le abrió otra etapa a nivel club y lo está haciendo notar en Argentina, para bien.

MC: Giovani Lo Celso - Lo Celso apenas disputó menos de 10 minutos con el Real Betis durante este arranque de temporada, así que la titularidad con Argentina funciona como una oportunidad importante para recuperar protagonismo y confianza. Es uno de los históricos de la era Scaloni y por eso fue convocado para este último amistoso.

DC: Julián Álvarez - El gol a Burkina Faso llegó justo cuando lo necesitaba. Su comienzo de temporada con el Atleti estuvo lejos de sus números habituales y en España se señaló la diferencia respecto del año pasado, que acumulaba seis tantos a esta misma altura. El DT confía en el y sabe que cuantos más minutos juega, mejor es su rendimiento.

DC: Lautaro Martínez - Se convirtió en el tercer máximo goleador de la selección argentina en la historia. En el Inter de Milán no perdió la costumbre y lleva cuatro tantos en sus primeras cuatro apariciones de la Serie A. Está listo para brillar a la par de Julián y Messi.

DC: Lionel Messi - Esta vez no hay estadísticas que puedan competir con el significado del partido. A los 39 años va a jugar su despedida de la selección argentina y lo hará desde el arranque, acompañado por los futbolistas con los que ganó prácticamente todo. Después de ocho goles y cuatro asistencias en el Mundial, le queda una última función con la camiseta que definió su carrera.

Así se vería la formación de Argentina (4-3-3)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Giuliano Simeone, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso

Delanteros: Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi