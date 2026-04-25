La posible alineación titular de Cruz Azul para enfrentar al Necaxa

Cruz Azul cierra la fase regular enfrentando al Necaxa en el Estadio Banorte Azteca, recinto que los recibe de vuelta después de haber estado jugando como local en el Estadio Cuauhtémoc. El club celeste ya tiene su boleto a la Liguilla, pero buscará mejorar su posición en la tabla, además que sigue en la competencia con Toluca y Chivas por hacerse con el premio de un millón de dólares, el cual se lleva el mejor conjunto de toda la temporada.



Para este duelo, el técnico argentino Nicolás Larcamón no tendrá al argentino Gonzalo Piovi para complementar la zaga central, ya que acumuló su quinta amarilla del semestre, por lo que apostaría por el joven Amaury García, a quien ha ido colocando en dicha posición en las últimas semanas.



Aquí está la posible alineación de La Máquina:

LA POSIBLE ALINEACIÓN DE CRUZ AZUL

Charly Rodríguez y Jeremy Márquez | Agustin Cuevas/GettyImages

Portero: Kevin Mier – Al final, el colombiano terminó siendo el inicial como antes de su lesión. Sin embargo, tendrá que dejar de lado sus excesos de confianza para no hacer pagar caro al equipo.

Defensa: Willer Ditta – El colombiano quedaría como el líder de la zaga. En la fecha pasada puso la asistencia en el gol, la segunda de este semestre.

Defensa: Erik Lira – Como ha ocurrido a lo largo del torneo, el contención tuvo que participar como líbero en la zaga, lo cual se repetiría debido a la sanción de Gonzalo Piovi. Este sería el último juego del seleccionado nacional para concentrarse en el CAR.

Defensa: Amaury García – Ha sido uno de los cambios recurrentes de Nicolás Larcamón en la defensiva, pero la afición no ha estado del todo contenta con sus intervenciones.

Interior izquierdo: Carlos Rotondi – El argentino seguiría como el fijo para hacer daño por el lado izquierdo. No obstante, es notable que el defensa ya no tiene esas condiciones de hace un tiempo, sin poder ser peligroso al frente.

Interior derecho: Omar Campos – La afición coincidió en que fue uno de los mejores de la fecha pasada porque buscaba generar algo, sin embargo, sus compañeros no se empaparon de su energía.

Pivote: Agustín Palavecino – Lamentablemente, el argentino no pudo hacer mucho para sacar una victoria en el Victoria. Fue de más a menos en el campeonato y eso preocupa.

Mediocentro: Jeremy Márquez – El héroe y el villano del martes, sin embargo, fue de los que más sobresalió. Debido a los cambios que hará el estratega por la ausencia ya comentada, podría mantenerse en el once titular.

Mediapunta: Carlos Rodríguez – Otro que jugará su último compromiso porque se irá a la concentración de la selección. Frente a los Rayos se vio algo desconectado.

Mediapunta: José Paradela – Salió sumamente frustrado del encuentro, pues está consciente que su nivel bajó demasiado y que la afición se está cansando de que no halle el rumbo. Sigue perdido cuando más se le necesita.

Delantero: Gabriel Fernández – El Toro tuvo una para anotar, pero falló feo. Sin embargo, es el ‘9’ establecido debido a la baja del argentino Nico Ibáñez.

Gabriel Fernández | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Cruz Azul (3-4-2-1)



Portero: Kevin Mier

Defensas: Amaury García, Erik Lira, Willer Ditta

Mediocampistas: Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Omar Campos

Delanteros: Charly Rodríguez, ‘Toro’ Fernández, José Paradela

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL NECAXA

Necaxa v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Portero: Ezequiel Unsain

Defensas: Cristián Calderón, Agustín Oliveros, Francisco Méndez, Raúl Martínez

Mediocampistas: Javier Ruiz, Facundo Gutiérrez, Dani Leyva, Kevin Rosero

Delanteros: Lorenzo Faravelli, Tomás Badaloni