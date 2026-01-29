La posible alineación titular de Cruz Azul para enfrentarse a FC Juárez

La Liga MX regresa de la pausa internacional y aterriza directamente en el congelador. El Cruz Azul de Nicolás Larcamón viaja a Ciudad Juárez para medirse a los Bravos en un duelo que será una batalla contra el rival, la historia y el termómetro.

Con temperaturas que rondarán los 2°C y tras ver imágenes del equipo local entrenando bajo la nieve, La Máquina enfrenta un escenario hostil en el Estadio Olímpico Benito Juárez, una aduana donde no consiguen la victoria desde el Clausura 2021.

Ubicados en la cuarta posición con 6 puntos, los celestes buscan su tercer triunfo consecutivo para consolidarse en la parte alta sin embargo, el "hospital" de La Noria sigue activo. Las bajas estructurales de Kevin Mier y Chiquete Orozco obligan a Larcamón a mantener su apuesta por Andrés Gudiño bajo palos y una línea de tres centrales efectiva.

Cruz Azul v CR Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025 | Tullio Puglia - FIFA/GettyImages

La posible alineación de Cruz Azul vs FC Juárez

POR: Andrés Gudiño – El guardián emergente. Ante la larga ausencia de Mier, Gudiño debe transmitir seguridad aérea, vital ante un rival que buscará a sus delanteros altos.

DFC: Willer Ditta – La fuerza bruta. Su anticipación y juego físico serán necesarios para detener a Óscar Estupiñán. Es el líder de la zaga en ausencia de los titulares habituales.

LIB: Erik Lira – El 'Kaiser' de Larcamón. Retrasado a la posición de líbero, Lira aporta una salida limpia y coberturas rápidas a los costados, sacrificando su presencia en el medio campo.

DFC: Gonzalo Piovi – La zurda educada. Su capacidad para lanzar trazos largos cruzados hacia Rotondi o Antuna (si jugara) es una de las armas ofensivas más peligrosas de este Cruz Azul.

CAD: Jorge Sánchez – Profundidad y selección. Tras su paso con el Tri, Sánchez llega con ritmo. Su ida y vuelta por la banda derecha debe obligar a Juárez a preocuparse más por defender que por atacar.

CAI: Carlos Rotondi – El pulmón inagotable. Cubriendo toda la banda izquierda, Rotondi será clave tanto para cerrar espacios en defensa como para llegar a línea de fondo y surtir de balones al área.

Cruz Azul v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

MC: Agustín Palavecino – Equilibrio y llegada. En el doble pivote, tendrá que multiplicarse para recuperar y pisar el área rival, llenando el hueco que deja Lira al jugar de defensa.

MC: Carlos Rodríguez – El cerebro 'Charlie'. Su visión de juego es la brújula del equipo. En un campo frío y posiblemente duro, su precisión en el pase será determinante para romper el bloque de Juárez.

MCO: José Paradela – Magia argentina. Jugando suelto detrás del delantero, Paradela tiene la libertad para inventar. Su regate y disparo de media distancia pueden desatascar un partido cerrado.

MCO: Luka Romero – El desparpajo. Su habilidad en el uno contra uno ofrece una variante distinta, buscando diagonales hacia el centro para aprovechar su perfil zurdo.

DC: Gabriel Fernández – La referencia. El 'Toro' está de vuelta. Su juego de espaldas y capacidad de remate son la mayor esperanza de gol para Cruz Azul en esta visita complicada.

Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Así se vería la formación de Cruz Azul (3-4-2-1)

Portero: Andrés Gudiño

Andrés Gudiño Defensas : Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi

: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi Mediocampistas : Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez

: Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez Volantes ofensivos : José Paradela, Luka Romero

: José Paradela, Luka Romero Delantero: Gabriel Fernández

Así se vería la formación de FC Juárez (4-4-2)

Los Bravos, acostumbrados al frío, buscarán hacer valer su localía con un bloque compacto y juego directo hacia sus puntas.

Portero: Sebastián Jurado

Sebastián Jurado Defensas : Francisco Nevarez, Jesús Murillo, Moisés Mosquera, Javier Aquino

: Francisco Nevarez, Jesús Murillo, Moisés Mosquera, Javier Aquino Mediocampistas : Madson, Denzell García, José Luis Rodríguez, Homer Martínez

: Madson, Denzell García, José Luis Rodríguez, Homer Martínez Delanteros: Ricardinho, Óscar Estupiñán

