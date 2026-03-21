La posible alineación titular de Inter Miami para enfrentarse a NYC FC

Este domingo 22 de marzo se llevará a cabo un encuentro más de la temporada 2026 de la Major League Soccer entre el NYC FC y el Inter Miami CF desde el Yankee Stadium.

El líder de la Conferencia Este recibe al vigente campeón de la MLS Cup 2025. El equipo neoyorkino suma 10 unidades tras tres victorias y un empate.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro rosado para este enfrentamiento programado a las 13:0 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España).

La posible alineación de Inter Miami vs NYC FC

Maxi Falcón podría volver después de la Fecha FIFA de marzo tras su lesión | Greg Fiume/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - Portero canadiense es el titular en la selección de Canadá. Fue el mejor portero de la MLS en 2025 con Minnesota United y para la temporada 2026 firmó con Inter Miami en donde ha sido el titular.

LD: Facundo Mura - Llegó al Inter Miami a principios de 2026 como agente libre. Aporta experiencia y solidez defensiva desde la banda.

DFC: Gonzalo Luján - El central argentino ha vuelto a la titularidad para cubrir la baja por lesión de Maxi Falcón.

DFC: Micael - El defensor brasileño está siendo una pieza clave en el nuevo sector defensivo del club.

LI: Noah Allen - El juvenil norteamericano de origen griego se mantuvo como titular en esta temporada.

MCD: Yannick Bright – El italiano se ha consolidado como titular, destacando por su visión, recuperación y aporte en la construcción del juego.

MCD: Rodrigo De Paul - El mediocampista argentino es un jugador creativo, dinámico y combativo y ya es uno de los líderes del mediocampo con gran visión y distribución.

MD: Tadeo Allende - El argentino juega como extremo o atacante por banda. Fue la revelación del equipo la temporada pasada gracias a su gran aporte ofensivo.

MCO: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la Bota de Oro y MVP de la MLS 2025. En estos momentos mantiene un buen nivel rumbo al Mundial 2026.

MI: Telasco Segovia - El juvenil venezolano volvió a la titularidad en la jornada inaugural tras la salida de Baltasar Rodríguez y esta campaña ha estado compitiendo como Mateo Silvetti por la titularidad.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante que fue fichado esta temporada para ser el nuevo titular dejando como revulsivo a Luis Suárez.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-2-3-1)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen.

Centrocampistas: Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia.

Delanteros: Germán Berterame.

Así se vería la formación de NYC (4-3-3)

Portero: Matt Freese.

Defensas: Tayvon Gray, Thiago Martins, Kai Trewin, Kevin O'Toole.

Centrocampistas: Aiden O'Neill, Maxi Moralez, Keaton Parks.

Delanteros: Agustín Ojeda, Ezequiel Fernández, Hannes Wolf.