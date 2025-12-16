La posible alineación titular de París Saint Germain para enfrentarse al Flamengo

El París Saint Germain ha tenido una gran temporada colectiva e individualmente, es así como enfrentará otro reto al jugar la gran final de la Copa Intercontinental de la FIFA. Ahí se medirá frente al Flamengo de Brasil, equipo que dejó en el camino al Cruz Azul en el Derbi de las Americas.

Dicho encuentro se celebra hoy miércoles 17 de diciembre en el Ahmad bin Ali Stadium de Qatar, y enfrenta al mejor equipo de Europa y ganador de la Champions League, contra el campeón de la Copa Libertadores de América.

Los franceses vienen de sortear un calendario abultado en donde derrotaron tres por dos al Metz en la Ligue 1 y empataron a un tanto contra el Athletic Club en Champions League, mientras que los brasileños llegan enrachados luego de vencer a la Máquina Celeste y posteriormente al Pyramids FC para llegar hasta este instancia.

POR: Lucas Chevallier - El partido pasado de la Ligue 1 le cedió su lugar a Matvey Safanov y este se llevó dos goles a cuestas, así que será momento de volver al arco y demostrar por qué esas siete porterías imbatidas en Francia lo hacen uno de los mejores porteros del mundo.

LD: Warren Zaïre-Emery - Siempre que el equipo sale con la pelota controlada busca un compañero a quien darle la pelota y normalmente encuentra destino. Tiene el 94% de pases completados y además su versatilidad al meterse como mediocampista le de más valor.

DFC: Marquinhos - Luis Enrique ha confirmado que el brasileño está listo para jugar 90 minutos y si bien este no es un encuentro sencillo, podría aparecer de inicio para aportar su experiencia contra un equipo al que sabrá jugarle.

DFC: Willian Pacho - Si bien el ecuatoriano no tiene las estadísticas más impresionantes, es pura entrega y pundonor. Acaba de ser considerado en el once ideal del The Best de la FIFA y su desempeño lo avala.

Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Juanma - UEFA/GettyImages

LI: Lucas Hernández - Las bandas son una de las armas más poderosas que tiene el equipo francés y es que el francés gusta mucho de ir al ataque y difícilmente pierde una pelota, hasta la fecha, tiene el 100% de toques completados en la Ligue 1.

ID: Joao Neves - El portugués suma más de 1300 minutos disputados, nueve goles y tres asistencias esta temporada y eso lo hace uno de los mejores mediocampistas del mundo. Ataca, defiende, anota, pareciera que lo hace todo bien.

MC: Vitinha - En sus dos partidos pasados contra el Metz y contra el Athletic Club completó más de 100 pases por encuentro, lo que te habla de la gran capacidad que tiene de pedir la pelota y a su vez distribuirla de buena forma.

II: Fabián Ruíz - El español tiene una pierna izquierda con mucha calidad, parte desde afuera para intentar disparos desde fuera del área con mucha naturalidad. Si bien apenas lleva un gol y una asistencia, su desparpajo le sube puntos en la clasificación.

Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Quality Sport Images/GettyImages

ED: Lee Kang-In - Este hombre domina la zona alta del medio campo como pocos, así como puede ir pegado a la banda, entra al centro y provoca peligro. Siempre que vea un compañero en mejor posición le dará la pelota.

EI: Khvicha Kvaratskhelia - Su gran habilidad con la pelota en los pies hace que sea uno de los hombres más golpeados, pero esto no hace que su rendimiento baje y por ellos ha participado en seis goles en esta campaña de Ligue 1.

DC: Ousmane Dembélé - Se había ausentado un par de partidos por enfermedad, pero todo apunta a que está listo para encarar este duelo y al saberse ganador del The Best como mejor futbolista del mundo, llegará con el ánimo por las nubes.

Así se vería la formación del PSG (4-3-3)

Portero: Lucas Chevallier

Defensas: Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández

Centrocampistas: Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruíz

Delanteros: Lee Kang-In, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé

Así se vería la formación del Flamengo (4-3-3)

Portero: Agustin Rossi

Defensas: Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro

Mediocampistas: Jorge, Carrascal, Erick Pulgar, Jorginho, Everton

Delanteros: Giorgian De Arrascaeta, Gonzalo Plata

