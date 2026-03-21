La posible alineación titular de Tigres para enfrentar a Juárez

Tigres se encuentra en puestos de Liguilla, sin embargo, su intención es estar entre los primeros lugares de la clasificación, por eso necesita sumar unidades, sobre todo después de haber empatado 0-0 la fecha pasada con Querétaro.



Su rival en turno es Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, para la Jornada 12 del Clausura 2026, de la Liga MX. Los fronterizos están fuera de a Fiesta Grande, por eso no pueden dejar escapar puntos, así que se espera un planteamiento agresivo por parte del portugués Pedro Caixinha.



La mala noticia para el técnico argentino Guido Pizarro son las ausencias del mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán, el defensa Francisco Reyes y el pivote brasileño Rómulo Zwarg, todos debido a sus respectivas lesiones.

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Este domingo, todos al Olímpico.

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Aquí está la posible alineación titular de los universitarios:

La posible alineación de Tigres

Ángel Correa | Jam Media/GettyImages

Portero: Nahuel Guzmán – El arquero argentino ha cometido algunas pifias este semestre, pero no deja de ser uno de los elementos de mayor peso en la alineación y el vestuario.

Defensa: Juan Purata – Al canterano le tocaría aparecer en la parte baja debido al tema de las rotaciones tras la actividad que tuvo entre semana el equipo. Deberá ser muy cauto porque los fronterizos cuentan con elementos habilidosos.

Defensa: Joaquim Pereira – El brasileño ha sido duramente criticado por la afición, ya que a veces comete fallas tachadas de imperdonables. Tiene que mejorar su desempeño o podría ir perdiendo su sitio. Seguro tendrá que competir a través de su carrocería con el colombiano Óscar Estupiñán.

Lateral izquierdo: Vladimir Loroña – Desde este semestre, Guido Pizarro le ha tenido confianza al medallista olímpico que prácticamente estaba borrado desde que llegó a la institución. Se reencontrará con un viejo compañero, ya que Javier Aquino podría estar en el once titular de Bravos.

Lateral derecho: Jesús Garza – Sin competencia directa por el puesto, el canterano se ha ido afianzando en el sitio. Ya es un elemento habitual semana tras semana. Su choque directo será con Alejandro Mayorga.

Pivote: César Araújo – Con las lesiones de Fernando Gorriarán y Rómulo Zwarg, es posible que el técnico apueste por jugar con un solo contención, así que el uruguayo iría de partida sin el acompañamiento de Juan Pablo Vigón.

Interior izquierdo: Marcelo Flores – Para poder hacer daño por los costados, posiblemente el de ascendencia canadiense sea el elegido, gracias a su versatilidad y regate, aunque también está la posibilidad de que Ozziel Herrera repita.

Interior derecho: Diego Laínez – Factor está viviendo su mejor torneo con los felinos, por eso debe aprovechar el momento, además está en la constante lucha por un lugar en la selección para la Copa del Mundo, así que debe brillar y mostrar su valía como atacante.

Mediocentro: Juan Brunetta – Pese a que hace poco sentía la presión y hostilidad de la afición, el argentino sigue firme tratando de convencer con sus actuaciones que puede con el paquete. Su labor será la de orquestar, pero tendrá una fuerte competencia del otro lado con gente como Rodolfo Pizarro y Denzell García.

Delantero: Ángel Correa – La explosividad del argentino será un factor clave si quieren sacar puntos de casa ajena. La semana pasada le tocó ser suplente y entrar de cambio, pero ahora tendría chances de ser inicial.

Delantero: Rodrigo Aguirre – En el eje del ataque estaría el uruguayo, que por ahora ha quedado a deber. A pesar de haber tenido un inicio de ensueño, ya le está costando encontrarse con el gol.

Nahuel Guzmán | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Tigres (4-1-3-2)



Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Vladimir Loroña, Juan Purata, Joaquim Pereira, Jesús Garza

Mediocampistas: César Araújo, Marcelo Flores, Juan Brunetta, Diego Laínez

Delanteros: Ángel Correa, Rodrigo Aguirre

La posible alineación de Juárez (4-2-3-1)

Moisés Castillo y Jairo Torres | Jam Media/GettyImages

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Alejandro Mayorga, Moisés Mosquera, Jesús Murillo, Javier Aquino

Mediocampistas. ‘Monchu’ Rodríguez, Denzell García, Rodolfo Pizarro

Delanteros: ‘Pumita’ Rodríguez, Jairo Torres, Óscar Estupiñán