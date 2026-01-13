La posible alineación titular de Tigres para enfrentarse a los Pumas

Tigres UANL abrió el 2026 con paso firme. En la cancha del estadio Alfonso Lastras, con un doblete de Marcelo Flores, el conjunto felino se impuso 2-1 al Atlético San Luis, que logró descontar gracias a Joao Pedro, campeón goleador del Apertura 2025.

Con este resultado como punto de partida, el equipo dirigido por Guido Pizarro ya piensa en su siguiente compromiso, ante los Pumas de la UNAM. Todo apunta a que Tigres presentará ajustes importantes en su 11 inicial, con el posible regreso de varios titulares, buscando mayor solidez y continuidad.

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La posible alineación de Tigres vs Pumas UNAM

POR: Nahuel Guzmán - El 'Patón' se mantiene como el líder indiscutible y capitán del barco. Su experiencia será vital para organizar a una defensa que presenta nuevas caras y roles.

LD: Jesús Garza - La hora de la verdad. Ante la salida de Aquino, el canterano tiene la enorme responsabilidad de adueñarse de la banda derecha y demostrar que puede con la titularidad.

DFC: Joaquim - El pilar brasileño. Su fortaleza física y juego aéreo son innegociables en el esquema felino para mantener la solidez en el fondo.

DFC: Juan José Purata - Recibió la confianza para iniciar el torneo. Su conocimiento del club y estatura le permiten competir por un puesto en la zaga central.

LI: Marco Farfán - La apuesta joven por izquierda. Deberá mostrar solvencia defensiva y criterio para sumarse al ataque sin descuidar su espalda.

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

MCD: Fernando Gorriarán - El motor del equipo. Su despliegue físico y recuperación de balón son esenciales para el equilibrio, ahora sin Córdova como socio creativo en otras zonas.

MCD: Rómulo Zwarg - Se espera que aporte dinamismo y distribución para conectar la defensa con los atacantes más peligrosos.

ED: Diego Lainez - El 'Factor' debe dar un paso al frente. Su desequilibrio individual fue clave en el partido correspondiente a la jornada número uno, y seguramente hará lo propio en la fecha dos, ante los Pumas.

MCO: Juan Brunetta - El cerebro ofensivo. Con la 10 en la espalda, toda la generación de juego pasa por sus pies; buscará filtrar balones y probar de media distancia.

EI: Marcelo Flores - Su doblete conseguido en la fecha uno, ante el Atlético San Luis, seguro le dará confianza para el partido de mitad de semana.

DC: Nicolás Ibáñez - Si bien es cierto que Nicolás Ibáñez no ha logrado despuntar con el equipo de Tigres, al grado de que podría estar jugando sus últimos partidos con la escuadra felina, Guido Pizarro ha decidido darle la confianza de arrancar como titular, y el próximo miércoles parece que repetirá en el 11 inicial.

Atletico San Luis v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Así se vería la formación de Tigres (4-2-3-1)

Portero : Nahuel Guzmán

: Nahuel Guzmán Defensas : Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata, Marco Farfán

: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata, Marco Farfán Mediocampistas : Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Diego Lainez, Juan Brunetta, Marcelo Flores

: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Diego Lainez, Juan Brunetta, Marcelo Flores Delantero: Nicolás Ibáñez

Así se vería la formación de Pumas UNAM (4-3-3)

Portero : Keylor Navas

: Keylor Navas Defensas : Garza, Silva, Duarte y Angulo

: Garza, Silva, Duarte y Angulo Centrocampistas : Carrasquilla, Medina y López

: Carrasquilla, Medina y López Delanteros: Pedro, Jordan y Juninho

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX