La posible alineación titular de Tigres para enfrentarse al Atlético de San Luis
El Clausura 2025 arranca en el Alfonso Lastras con un aire de cambio de ciclo. Tigres visita al Atlético de San Luis en la Jornada 1 este fin de semana, marcando el inicio de una temporada donde la plantilla luce distinta tras un mercado invernal agitado.
La noticia que más ha impactado a la afición auriazul es la partida de Javier Aquino. El histórico lateral oaxaqueño, multicampeón con la institución, no llegó a un acuerdo de renovación y se despide tras 10 años vistiendo la camiseta felina, dejando un hueco difícil de llenar por la banda derecha.
A esta baja sensible se suma la de Sebastián Córdova, quien tras un cierre de 2025 irregular, concretó su traspaso al Toluca, equipo que precisamente venció a los universitarios en la última final. Con esto, el equipo pierde talento individual en el mediocampo, y sigue a la espera de refuerzos.
La posible alineación de Tigres vs Atlético de San Luis
POR: Nahuel Guzmán - El 'Patón' se mantiene como el líder indiscutible y capitán del barco. Su experiencia será vital para organizar a una defensa que presenta nuevas caras y roles.
LD: Jesús Garza - La hora de la verdad. Ante la salida de Aquino, el canterano tiene la enorme responsabilidad de adueñarse de la banda derecha y demostrar que puede con la titularidad.
DFC: Joaquim - El pilar brasileño. Su fortaleza física y juego aéreo son innegociables en el esquema felino para mantener la solidez en el fondo.
DFC: Juan José Purata - Recibe la confianza para iniciar el torneo. Su conocimiento del club y estatura le permiten competir por un puesto en la zaga central.
LI: Marco Farfán - La apuesta joven por izquierda. Deberá mostrar solvencia defensiva y criterio para sumarse al ataque sin descuidar su espalda.
MCD: Fernando Gorriarán - El motor del equipo. Su despliegue físico y recuperación de balón son esenciales para el equilibrio, ahora sin Córdova como socio creativo en otras zonas.
MCD: Rómulo Zwarg - La novedad en la medular. Se espera que aporte dinamismo y distribución para conectar la defensa con los atacantes más peligrosos.
ED: Diego Lainez - El 'Factor' debe dar un paso al frente. Su desequilibrio individual será clave para abrir defensas cerradas como la línea de cinco que suele presentar el San Luis.
MCO: Juan Brunetta - El cerebro ofensivo. Con la 10 en la espalda, toda la generación de juego pasa por sus pies; buscará filtrar balones y probar de media distancia.
EI: Ozziel Herrera - Velocidad y gol. Su capacidad para pisar el área llegando desde la banda lo convierte en una amenaza constante para los rivales.
DC: Nicolás Ibáñez - El referente de área. El 'Toro' comandará el ataque buscando iniciar el torneo con goles, aprovechando su gran remate de cabeza y ubicación.
Así se vería la formación de Tigres (4-2-3-1)
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata, Marco Farfán
- Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera
- Delantero: Nicolás Ibáñez
Así se vería la formación del Atlético de San Luis (5-3-2)
El cuadro potosino buscará cerrar espacios con una línea de cinco en el fondo y aprovechar la velocidad de sus puntas para hacer daño al contragolpe.
- Portero: Andrés Sánchez
- Defensas: Román Torres, Robson Bambu, Juanpe Ramírez, Cata Domínguez, Juan Sanabria
- Centrocampistas: Benjamín Galdamés, Miguel García, Sébastien Salles-Lamonge
- Delanteros: Joao Pedro, Sebastián Pérez Bouquet
