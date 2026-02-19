La posible alineación titular de Tigres para enfrentarse al Pachuca

Los Tigres de la UANL recibirán a los Tuzos del Pachuca este viernes 20 de febrero en el Estadio Universitario como parte de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro en el que deberán aprovechar su localía, la cual hasta el momento no se ha hecho pesar para los felinos.

La escuadra de Guido Pizarro no ha sabido verse beneficiada del empuje de su gente y en tres partidos disputados en esta campaña del balompié azteca, tiene una victoria, un empate y un descalabro, situación que hoy los tiene en la séptima posición por debajo de Rayados del Monterrey y los mismos hidalguenses.

La posible alineación de Tigres vs Pachuca

POR: Nahuél Guzmán - Si bien este arquero es de lo más seguro de México, este no ha sido su torneo y apenas ha podido mantener una portería en ceros, así que tendrá que luchar con uñas y dientes para sacar este resultado.

LD: Jesús Garza - Salvo por la ida contra el Forge, este hombre ha completado todos los minutos posibles, aunque le ha faltado buscar más el frente, ya que solo ha tirado pelotas largas en doce ocasiones.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

DFC: Juan Purata - Ya tomó el lugar de Rómulo en la central y no lo hizo mal. No es titular a menudo y en su último arranque en liga se hizo expulsar contra el Toluca, así que mientras esté centrado, tendrá un espacio.

DFC: Joaquim - El brasileño tuvo un mal partido contra el Cruz Azul, ya que cometió un autogol y su equipo cayó 2-1, si bien eso no lo define, tendrá que superar esto rápido y apoyar a su equipo tanto como pueda.

LI: Vladimir Loroña - Este hombre parece haberle ganado la carrera a Osvaldo Rodríguez, quien no mostró el nivel que se necesitaba. Ahora el mexicano suma minutos y ya hasta asistencia puso para el gol de Correa.

ED: Diego Lainez - En sus pasados cinco partidos en cualquier competencia, el habilidoso mediocampista suma tres asistencias y dos goles, lo que habla del nivel que sostiene en la actualidad.

FBL-MEX-TIGRES-SANTOS | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

MC: César Araujo - Contra Cruz Azul se le dio la oportunidad de iniciar y no lució del todo, habrá que ver si contra los Tuzos aparece de mejor forma, sino parece que Pizarro tendrá que volver a echar mano de Brunetta.

MC: Fernando Gorriarán - Este hombre es la experiencia andante en el medio campo felino, contra los cementeros recuperó seis pelotas y estuvo en contacto con la pelota en 63 ocasiones. Nunca le tiemblan las piernas

EI: Marcelo Flores - No tuvo el mejor partido contra el Azul, de hecho apenas pudo ganar uno de seis duelos mano a mano. Es joven, pero tiene que empezar a despegar si no quiere que se carrera quede en nada.

DD: Rodrigo Aguirre - El uruguayo está siendo la sorpresa del equipo. Tiene apenas dos partidos como felino y ya marcó en dos ocasiones. Su experiencia en Liga MX lo hace adaptarse de mejor forma.

Tigres UANL v Forge FC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

DI: Ángel Correa - Este es el jugador que siempre se echa el equipo al hombro. Tiene tres partidos consecutivos marcando gol y también suma dos asistencias en los mismos duelos. Su nivel está muy por encima del común.

Así se vería la posible alineación de Tigres (4-4-2)

Portero: Nahuél Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Juan José Purata, Joaquim, Vladimir Loroña

Mediocampistas: Diego Lainez, César Araujo, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores

Delanteros: Rodrigo Aguirre, Ángel Correa

Así se vería la posible alineación del Pachuca (4-5-1)

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García

Mediocampistas: Alexei Domínguez, Christian Rivera, Sergio Rodríguez, Oussama Idrissi, Alan Bautista

Delanteros: Salomón Rondón