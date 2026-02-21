La posible alineación titular del Arsenal para enfrentar a Tottenham

Este domingo 22 de febrero se llevará a cabo el 'derbi del Norte de Londres' entre el Tottenham Hotspur y el Arsenal, dos clubes que tienen realidades muy diferentes dentro de la Premier League, ya que el primero se tambalea en el peldaño 16 siendo acechado por aquellos que no quieren perder la categoría, mientras el segundo lidera la cima, sin embargo, no se puede confiar porque sería todo un fracaso si permite que el título se le escape una vez más.



Los Spurs suman dos derrotas al hilo dentro del torneo local y previo a ello tuvieron dos empates, lo que explica el panorama que están atravesando, aunque se espera que el técnico croata Igor Tudor pueda levantarlos.



Del otro lado, los Gunners llegan al cotejo tras haber igualado 2-2 entre semana con el Wolverhampton, aparte antes de eso también tuvieron un empate en su visita al Brentford, por ello tienen la urgencia de volver a vencer.



Lamentablemente para el técnico español Mikel Arteta, no contará una vez más con el español Mikel Merino ni el alemán Kai Havertz, mientras el noruego Martin Odegaard se mantiene en duda.



Aquí está la posible alineación del Arsenal:

Bukayo Saka | David Price/GettyImages

Portero: David Raya – El español ha disputado todos los encuentros de la temporada, recibiendo un total de 20 goles, pero dejando su arco en cero en 13 ocasiones.

Defensa: Gabriel Magalhaes – El brasileño asistió frente a los Wolves. Aprovechando su altura de 1.90 metros y su rápida movilidad, tendrá que estar a la altura para evitar que otro triunfo se les vaya de las manos.

Defensa: William Saliba – Tal como en el choque contra los Wolves, el francés será la mancuerna para conformar la zaga central. Van a necesitar mayor comunicación para evitar que sean superados por los rivales.

Lateral izquierdo: Piero Hincapié – El ecuatoriano viene de marcar su primer tanto de la temporada, lo que le debe dar una gran inyección anímica para demostrar su valía en este cotejo. Debido a esto, el italiano Ricardo Calafiori sería suplente.

Lateral derecho: Jurriën Timber – El neerlandés disputó los 90 minutos del duelo ante los Wolves, pero es casi un hecho que podría repetir, a menos que el cuerpo técnico decida hacer el cambio por Ben White.

Pivote: Martín Zubimendi – Con la lesión de Mikel Merino, la responsabilidad de la recuperación y el armado desde la parte baja podría recaer otra vez en el español. Ahora bien, después de haber jugado todo el compromiso de la fecha pasada, podría recibir descanso para colocar al danés Christian Norgaard.

Pivote: Declan Rice – Salvo un partido, ha estado presente en todos, repartiendo seis asistencias y marcando cuatro anotaciones. Si bien es un experto en la recuperación, también sabe muy bien como irse al frente.

Mediocentro: Eberechi Eze – Luego de actuar como relevo entre semana, esta vez podría arrancar desde el inicio. Sabe moverse muy bien dentro del campo, aparte posee una gran técnica individual sumada a su rapidez.

Extremo izquierdo: Gabriel Martinelli – Del mismo modo, el brasileño podría ser inicial una vez más. Con apenas un gol en la campaña y dos asistencias, querrá revertir esa situación.

Extremo derecho: Bukayo Saka – Viene de anotar y la mejor noticia para la afición fue que renovó su contrato esta misma semana. Una jugada inteligente por parte de la directiva londinense.

Delantero: Viktor Gyökeres – Por último, al frente del ataque veríamos al sueco, que ha logrado perforar las redes contrarias en ocho ocasiones, pero quiere más.

Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Arsenal (4-2-3-1):



Portero: David Raya

Defensas: Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze

Delanteros: Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Víktor Gyökeres

La probable alineación del Tottenham (4-3-3)

Archie Gray y Radu Dragusin | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Portero: Guglielmo Vicario

Defensas: Djed Spence, Micky van de Ven, Radu Dragusin, Archie Gray

Mediocampistas: Pape Matar Sarr, Yves Bossouma, Conor Gallagher

Delanteros: Xavi Simmons, Dominic Solanke, Wilson Odobert