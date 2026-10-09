La posible alineación titular del Arsenal para enfrentar al Leeds

El Arsenal y el Leeds United se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Emirates Stadium por la sexta jornada de la Premier League 2026/27. Los vigentes campeones marchan segundos detrás del Manchester City y antes del parón de selecciones sufrieron su primera derrota de la temporada con un 0-3 ante el Brighton. Enfrente estará un Leeds en gran momento, quinto, invicto y con apenas tres goles recibidos en cinco partidos.

Mikel Arteta tuvo casi tres semanas para darle vueltas a esa derrota, y se espera que haga varios cambios. No podrá contar con William Saliba ni con Kai Havertz y Christos Tzolis, golpeados durante la ventana de selecciones.

La posible alineación del Arsenal vs Leeds

POR - David Raya: Atajó en el triunfo de España ante República Checa durante el parón y vuelve con ritmo. Es seguro en el juego con los pies y sabe iniciar la salida desde atrás, un recurso clave ante un Leeds que presiona arriba.

LD - Jurriën Timber: Salió a los 60 minutos en Brighton, en una tarde para el olvido de toda la defensa. Es agresivo en la marca, rápido para recuperar y puede jugar tanto de lateral como de central, una virtud valiosa con tantas bajas atrás.

DFC - Ezri Konsa: Dejó la concentración de Inglaterra para tratarse un golpe en el cuádriceps, pero apunta a estar disponible. Con Saliba fuera por mucho tiempo, es el mejor compañero que puede tener Gabriel en la zaga.

DFC - Gabriel Magalhães: El líder de la defensa. Dominante por arriba, agresivo en el duelo y una amenaza constante en las pelotas paradas, una de las grandes armas del Arsenal en los últimos años.

LI - Riccardo Calafiori: Fue titular con Italia en el empate ante Francia en Saint-Denis. Zurdo, técnico y con libertad para meterse hacia adentro, muchas veces termina jugando como un mediocampista más.

MC - Declan Rice: Se bajó de la convocatoria de Inglaterra por precaución, cuidando un problema en el isquiotibial. Es el motor del equipo: recupera, conduce y se suma al ataque.

Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Silvina Brodersohn - CameraSport/GettyImages

MC - Myles Lewis-Skelly: Vio desde el banco la derrota en Brighton y ahora apunta a tener su oportunidad en el doble pivote. Desfachatado, con buen manejo de pelota y personalidad para pedirla bajo presión.

ED - Bukayo Saka: Llega en un gran momento después de hacer dos goles en la histórica goleada 7-0 de Inglaterra sobre Croacia. Encara, busca el pie cambiado y es el primer argumento ofensivo del campeón.

MCO - Martin Ødegaard: El capitán y el cerebro del equipo. Su visión para filtrar pases entre líneas será fundamental para abrir a una de las defensas más ordenadas de la Premier.

EI - Eberechi Eze: Entró a los 73 minutos en Brighton y ahora iría de titular. El ex-Palace ofrece gambeta en espacios reducidos, cambio de ritmo y una pegada de larga distancia que puede abrir partidos.

DC - Viktor Gyökeres: Con Havertz golpeado, el centro del ataque es suyo. Potente, con buen juego de espaldas y una presencia física que le permite pelear cada pelota ante defensores como Elvedi y Muharemović.

Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensores: Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Declan Rice, Myles Lewis-Skelly

Mediapuntas: Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Eberechi Eze

Delantero: Viktor Gyökeres

Así se vería la formación del Leeds United (3-5-2)

Leeds United v Newcastle United - Premier League 2026/27 | Stu Forster/GettyImages

Portero: James Trafford

Defensores: James Justin, Tarik Muharemović, Nico Elvedi

Mediocampistas: Jayden Bogle, Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Anton Stach, Gabriel Gudmundsson

Delanteros: Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin

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