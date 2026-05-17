La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Burnley

Arsenal encara el partido ante Burnley condicionado por algunos problemas físicos en defensa. La victoria frente a West Ham fue fundamental para mantenerse en la cima, pero también dejó preocupación por el estado de varios futbolistas. Riccardo Calafiori volvió a sufrir molestias y tuvo que abandonar el campo antes de tiempo y su presencia está en duda. En caso de no llegar, Mikel Arteta apostaría por Piero Hincapié para cubrir el lateral izquierdo.

La situación es más delicada con Ben White, cuya lesión de rodilla pone fin a su temporada y también lo dejará fuera de la próxima Copa del Mundo. Jurriën Timber continúa trabajando con el objetivo puesto estar a disposición para la final de la Champions. Y una noticia más que alentadora es la recuperación de Mikel Merino. Tras varios meses fuera por una lesión en el pie y una operación, el español está cerca de regresar y podría sumar minutos antes de que termine la temporada.

A continuación, el posible once para salir a jugar en el Emirates Stadium.

La posible alineación del Arsenal vs Burnley

POR: David Raya — El español atraviesa otra sólida temporada y recientemente aseguró un nuevo Guante de Oro de la Premier League. De mantener la portería a cero ante Burnley, sería la 19° vez lo consiga en esta Premier en 36 partidos.

LD: Cristhian Mosquera — Con Jurriën Timber todavía sin ritmo competitivo y Ben White fuera hasta la próxima temporada, el español apunta a ocupar el lateral derecho. Fuerte físicamente, rápido en coberturas y con capacidad para jugar por dentro, Mosquera se ha adaptado con rapidez desde su llegada y ha ganado protagonismo en su primer año en Londres.

DC: William Saliba — El central francés sigue siendo uno de los pilares del equipo de Arteta. Su regularidad volvió a colocarlo entre los convocados de Francia para la Copa del Mundo y llega al cierre de temporada como uno de los defensores más fiables del fútbol europeo.

DC: Gabriel — Aunque Burnley no destaca precisamente por su producción ofensiva, Gabriel tendrá que vigilar a Zian Flemming, uno de los pocos futbolistas del rival que ha logrado sostener buenos números goleadores.

LI: Piero Hincapié — Las molestias físicas de Calafiori podrían abrirle nuevamente la puerta al ecuatoriano. Hincapié ofrece más solidez defensiva y velocidad en espacios largos, características que Arteta podría priorizar si busca controlar cualquier intento de transición rápida del Burnley.

MC: Declan Rice — Rice volvió a ser decisivo la semana pasada y sigue acumulando actuaciones de enorme peso en ambos lados del campo. Más allá del equilibrio defensivo, su llegada al área rival y capacidad para romper líneas lo han convertido en uno de los futbolistas más determinantes del Arsenal esta temporada.

West Ham United v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

MC: Myles Lewis-Skelly — El canterano ha dado un salto importante en los últimos meses. Su personalidad para pedir la pelota incluso bajo presión y su movilidad han aportado variantes distintas al mediocampo. Todo apunta a que mantendrá su lugar junto a Rice.

MCO: Eberechi Eze — Martin Ødegaard respondió bien cuando tuvo minutos, pero Arteta podría apostar por un perfil más vertical e imprevisible. El ex-Palace ofrece conducción, último pase y capacidad para aparecer entre líneas ante defensas cerradas.

ED: Bukayo Saka — Después de un partido discreto en la última jornada, el Emirates volverá a esperar desequilibrio de su jugador más influyente. Continúa siendo el máximo referente ofensivo del equipo entre goles, asistencias y generación de peligro.

EI: Leandro Trossard — El belga ha respondido cada vez que el equipo necesitó soluciones. Sus intervenciones recientes ante rivales importantes reforzaron la confianza de Arteta y podría volver a ser titular por su capacidad para moverse por todo el frente de ataque.

DC: Viktor Gyökeres — El delantero sueco llega tras semanas exigentes, pero sigue siendo la principal referencia ofensiva. Ya marcó ante Burnley en el enfrentamiento anterior y suele rendir bien frente a equipos que conceden espacios cerca del área.

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

West Ham United v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Portero: David Raya

Defensas: Cristhian Mosquera, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié

Mediocampistas: Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Eberechi Eze

Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard

Así se vería la formación del Burnley (4-2-3-1)

Burnley v Aston Villa - Premier League | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

Portero: Max Weiß

Defensas: Kyle Walker, Axel Tuanzebe, Maxime Esteve, Lucas Pires

Mediocampistas: Florentino, Lesley Ugochukwu

Mediapuntas: Loum Tchaouna, Hannibal Mejbri, Jaidon Anthony

Delanteros: Zian Flemming