La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Crystal Palace

La espera por fin se acabó y Arsenal volvió a gritar campeón en la Premier League después de 22 años. El equipo de Mikel Arteta festejó tras el empate del City ante Bournemouth y ya puede poner el foco en lo que será la gran final de la Champions League.

Con ese objetivo en mente, es posible que el entrenador español rote a una gran cantidad de jugadores para el compromiso de la última jornada ante el Crystal Palace. Futbolistas que no venían teniendo rodaje tendrán su oportunidad desde el arranque.

Focus turns to the Premier League final day 👊



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La posible alineación del Arsenal vs Crystal Palace

POR: Kepa — Arteta le dará descanso a David Raya y la oportunidad a Kepa de hacer su estreno en esta Premier. El español tuvo actividad en Champions, FA Cup y Copa de la Liga a lo largo de la temporada, disputando 11 encuentros en total.

LD: Cristhian Mosquera — Con Jurriën Timber todavía sin ritmo competitivo y Ben White fuera hasta la próxima temporada, el español apunta a ocupar el lateral derecho. Fuerte físicamente, rápido en coberturas y con capacidad para jugar por dentro, Mosquera se ha adaptado con rapidez desde su llegada y ha ganado protagonismo en su primer año en Londres.

DC: Marli Salmon — Saliba y Gabriel serán cuidados para la final, dándole lugar al juvenil de apenas 16 años y de 1,87 mts de altura. Una de las apuestas a futuro que comienza a tener rodaje en la elite.

DC: Piero Hincapié — El ecuatoriano vuelve a hacer gala de su polifuncionalidad para ingresar en el puesto de central cuando Arteta lo venía utilizando como lateral izquierdo. Será el encargado de ordener a la defensa y de mantener el duelo con el 9 rival, sea Larsen o Mateta.

LI: Myles Lewis-Skelly — Pese a ser un joven jugador, el canterano juega como un experimentado. Tanto de lateral como de mediocampista, aporta su precisión en los pases, su capacidad para romper líneas y un ida y vuelta constante.

MC: Christian Norgaard — El ex-Brentford no ha tenido la continuidad que hubiera deseado en Arsenal, pero es una de las primeras opciones de Arteta a la hora de rotar. Lo mejor suyo en la temporada se vio en la FA Cup, con tres asistencias en 4 partidos.

MC: Martin Zubimendi — Titular durante gran parte de la campaña, el español perdió terreno en las últimas jornadas de la Liga, pero sigue siendo un jugador importante para el DT. No se lo deberia descartar para la final en Budapest.

MCO: Max Dowman — Apenas 16 años para quien es apuntado como una de las grandes promesas del club. Habilidoso, atrevido, tiene un interesante físico para un jugador de sus características (1,83m) y es capaz de jugar tanto de mediocampista ofensivo como de extremo.

Arsenal v Fulham - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

ED: Noni Madueke — El reemplazo de Saka en el costado derecho del ataque. El ex-Chelsea es imparable en el uno contra uno gracias a su habilidad combinada con velocidad.

EI: Gabriel Martinelli — El brasileño viene siendo una habitual pieza de recambio, ingresando habitualmente desde el banco de suplentes. Sus números en esta Premier (1 gol y 3 asistencias) no son los ideales, pero en Champions sí se ha destacado con 6 tantos y 2 asistencias en 13 encuentros.

DC: Viktor Gyökeres — La presencia del goleador sueco está en duda, aunque corre con grandes chances de ser titular. Si Arteta decidiera cuidarlo pensando en el PSG, su lugar lo ocuparía el relegado Gabriel Jesus.

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: Kepa

Defensas: Cristhian Mosquera, Marli Salmon, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly

Mediocampistas: Christian Norgaard, Martin Zubimendi, Max Dowman

Delanteros: Noni Madueke, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli

Así se vería la formación del Crystal Palace (3-4-2-1)

Crystal Palace Media Day | Richard Pelham/GettyImages

Portero: Dean Henderson

Defensas: Chadi Riad, Maxence Lacroix, J.Canvot

Mediocampistas: Daniel Muñoz, Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell

Mediapuntas: Yeremy Pino, Ismaila Sarr

Delanteros: Jørgen Strand Larsen