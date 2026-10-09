La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentar a Alavés

El Alavés y el Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria por la octava jornada de LaLiga 2026/27. Los rojiblancos son segundos con 16 puntos y llegan con la confianza alta después de imponerse en el derbi madrileño. El equipo de Quique Sánchez Flores es sexto con 11 unidades y se hizo fuerte en casa, donde suma tres victorias en cuatro partidos.

Simeone tiene un rompecabezas después del parón: 17 jugadores viajaron con sus selecciones y el martes lo espera el Manchester United en la Champions League. Grimaldo y Kang-in Lee llegan entre algodones, mientras que Pablo Barrios ya está recuperado y Sørloth vuelve a entrenar.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Alavés

POR - Jan Oblak: El capitán sigue siendo una garantía bajo los tres palos. En un estadio tan exigente como Mendizorroza, su temple será muy necesaria.

LD - Marc Pubill: Vuelve de la selección con confianza tras marcar de cabeza ante Croacia en la Nations League. Es potente, agresivo en la marca y rápido para pasar al ataque, aunque en el derbi tuvo que salir en el entretiempo con una amarilla.

DFC - Cristian Romero: Cada vez más importante en este plantel, el nuevo capitán de la selección argentina aporta carácter, anticipación y un juego aéreo dominante. Ante un Alavés con dos delanteros de área, su capacidad para ganar los duelos será fundamental.

DFC - Dávid Hancko: Zurdo, con buena salida y muy fiable en el uno contra uno. Fue uno de los pilares de la defensa que contuvo a Mbappé y Vinícius en el derbi.

LI - Alejandro Grimaldo: Llega tocado del cuádriceps tras su paso por la Selección, pero su presencia cambia al equipo. Es el lanzador de penales, y su zurda en las pelotas paradas es un arma constante.

ED - Giuliano Simeone: Fue el jugador del partido en el derbi, con una asistencia para Jonathan David y una intensidad que contagió a todo el Metropolitano. Representa como nadie el ADN del equipo de su padre.

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

MC - Marcos Llorente: Un todoterreno. Puede jugar de lateral, de volante o de extremo, y en el doble pivote aporta un recorrido de ida y vuelta que pocos mediocampistas de LaLiga pueden igualar.

MC - Johnny Cardoso: El equilibrio del mediocampo. Recupera, cubre las subidas de Llorente y juega simple. Su trabajo pasa desapercibido, pero el equipo lo extraña cuando no está.

EI - Álex Baena: Talento puro con la zurda. Último pase, pelota parada y disparo desde fuera del área: es el futbolista que más ocasiones puede generar en el equipo de Simeone.

DC - Kang-in Lee: Es duda por una molestia en el tobillo, pero si llega es una de las piezas más creativas del ataque. Se mueve entre líneas, se asocia en espacios reducidos y le da pausa a un equipo que suele jugar a mil por hora.

DC - Ademola Lookman: Volvió antes que la mayoría de los internacionales y llega más descansado que sus compañeros. Su desequilibrio en el uno contra uno y su llegada al área son un problema para cualquier línea de cinco.

Así se vería la formación de Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensores: Marc Pubill, Cristian Romero, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Álex Baena

Delanteros: Kang-in Lee, Ademola Lookman

Así se vería la formación de Alavés (5-3-2)

Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Portero: Antonio Sivera

Defensores: Pérez, Nahuel Tenaglia, Jonny Otto, Valentini, Abde Rebbach

Mediocampistas: Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Suárez

Delanteros: Toni Martínez, Lucas Boyé

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