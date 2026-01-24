La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Bodo/Glimt

Llegó la hora de disputar el cierre de la fase de liga de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid recibirá al Bodo/Glimt en esta Jornada 8 de la temporada 2025/26 para buscar meterse entre los primeros lugares de la tabla general, mientras que los visitantes pelearán por el milagro de la clasificación a los play-offs.

El encuentro, que se disputará este próximo miércoles 28 de enero en el Riyadh Air Metropolitano, podrá decidir muchas cosas en este torneo. También será el primer duelo entre estas escuadras en la historia, además de ser el primer partido de los noruegos contra un club español en su historia.

Los dirigidos por Diego Simeone llegan en buena forma en UCL, ya que en su encuentro contra el Galatasaray de la pasada sacaron un empate como visitantes, mientras que la Horda Amarilla viene de sacarle tres puntos de oro al Manchester City como locales, mismos que les dieron un respiro.

POR: Jan Oblak - Si bien el esloveno no ha tenido su mejor temporada, parece que esto es un reflejo de lo que sucede en el equipo, ya que en seis partidos disputados en Champions, se ha llevado 12 goles en contra, aunque ha hecho 13 atajadas que pudieron terminar en contra.

LD: Marcos Llorente - El español es de esos jugadores que gustan de ir al ataque y eso se ha visto reflejado en los tres tantos que ha marcado en esta campaña de UCL, siendo uno de ellos contra el St. Gilloise en un partido en el que disputó únicamente dos minutos.

DFC: Marc Pubill - Tuvo un cierre de año complicado apareciendo en varios partidos en la banca, pero al parecer este 2026 le ha sentado bien y ya ha disputado todos los minutos posibles de los cinco encuentros rojiblancos.

DFC: David Hancko - Es apenas su primera temporada como jugador del Atleti y ya se ha ganado la titularidad. Ha aparecido en cinco juegos del certamen europeo y frente al PSV Eindhoven pudo marcar el dos por uno de ese encuentro que a la postre terminaría 3-2 en su favor.

LI: Matteo Ruggeri - Aunque tiene un despliegue físico importante durante los encuentros, recorriendo en promedio 9 kilómetros por partido, no ha podido encontrar con tanta facilidad el área rival y apenas suma una asistencia en Champions.

Galatasaray A.S. v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | BSR Agency/GettyImages

MD: Giuliano Simeone - En el mediocampo pareciera que no hay un jugador con más trote en el campo que el 'Cholito', ya que ha disputado las siete jornadas y todo apunta que en un juego de alto impacto como este, tendrá que estar.

MC: Pablo Barrios - Este es otro de los jugadores que más quiere Simeone y por eso ha estado presente en todas las jornadas europeas. No se le ha dado el gol pero lo ha intentado con ahínco en cada encuentro.

MC: Johnny Cardoso - El norteamericano solo ha jugado contra el Galatasaray y contra el Inter de Milán, pero cuando la situación se pone complicada, habrá que echar mano de él para intentar sacar el encuentro a flote.

MI: Álex Baena - Apenas suma dos partidos como titular pero contra el conjunto turco hizo unos muy buenos 45 minutos, al grado de ser el jugador que más pases completó en el encuentro con efectividad del 95%.

Álex Baena of Atlético de Madrid seen in action during the... | SOPA Images/GettyImages

DC: Julián Álvarez - La 'Araña' siempre está para responder y es por eso que hoy por hoy es el mejor jugador de la plantilla. Ya tiene cuatro goles en su cuenta en este torneo de la UEFA y además ha participado con dos asistencias.

DC: Alexander Sorloth - Aunque se espera mucho más del vikingo, podría cerrar la fase de liga con una titularidad y así expandir sus posibilidades de sumar goles para la causa colchonera.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Jan Oblak Defensas : Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri

: Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri Mediocampistas : Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Alex Baena

: Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Alex Baena Delanteros: Julián Álvarez, Alexander Sorloth

Así se vería la formación del Bodo/Glimt (4-4-2)

Portero: Nikita Haikin

Nikita Haikin Defensas : Fredrik Sjovold, Odin Luras, Jostein Gundersen, Fredrik Bjorkan

: Fredrik Sjovold, Odin Luras, Jostein Gundersen, Fredrik Bjorkan Mediocampistas : Hakon Evjen, Patrick Berg, Sondre Fet, Ole Blomberg

: Hakon Evjen, Patrick Berg, Sondre Fet, Ole Blomberg Delanteros: Petter Hauge, Kasper Hogh

