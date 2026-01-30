La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Levante
El Atlético de Madrid viaja este sábado al Ciutat de València con el orgullo herido y la obligación de responder. Tras la impactante derrota en casa ante el Bodo/Glimt en Champions League, el equipo de Diego Simeone necesita cambiar el chip de inmediato.
Aunque en Europa tendrán que jugarse la vida en los playoffs, en LaLiga su realidad es mucho más sólida: marchan terceros con 44 puntos, invictos en sus últimos cinco partidos y vienen de golear 3-0 al Mallorca.
El rival no será un mero trámite. El Levante, aunque penúltimo en la tabla (19° con 17 puntos), llega con la moral alta tras vencer 3-2 al Elche y sumar puntos valiosos en su lucha por la salvación. Los Granotas son peligrosos arriba (24 goles a favor), pero su fragilidad defensiva (34 en contra) es el talón de Aquiles que el Atlético buscará explotar sin piedad.
La posible alineación del Atlético de Madrid vs Levante
POR: Jan Oblak – El muro esloveno. Tras encajar en Champions, necesita recuperar sensaciones. Su seguridad es innegociable para un equipo que vive de la solidez atrás.
LD: Marcos Llorente – El pulmón. Su capacidad para recorrer la banda derecha será vital. Ante un Levante que ataca mucho, Llorente deberá ser un pistón constante en defensa y ataque.
DFC: Marc Pubill – Juventud y altura. Se asienta en la zaga colchonera. Su juego aéreo será fundamental para neutralizar los centros hacia Eyong, el peligroso delantero rival.
DFC: José María Giménez – El comandante. Vuelve (o se mantiene) para liderar la defensa con su jerarquía habitual. En partidos "calientes" de visita, su experiencia no tiene precio.
LI: Reinildo Mandava – El cerrojo zurdo. Simeone podría optar por su perfil más defensivo para equilibrar las subidas de Llorente, cerrando la puerta a Tunde y Romero.
MD: Giuliano Simeone – Garra y corazón. El hijo del técnico regresa al once para morder en la presión alta y contagiar al equipo de su espíritu combativo.
MC: Johnny Cardoso – El 'yankee' al mando. Entra para dar oxígeno y músculo. Su duelo físico en el medio campo será clave para evitar las transiciones rápidas del Levante.
MC: Pablo Barrios – El motor canterano. Si Koke descansa o acompaña, Barrios es fijo por su dinamismo. Es el encargado de romper líneas con conducción.
MI: Álex Baena – El toque de distinción. Sin Griezmann, Baena es el encargado de poner la pausa y el último pase. Su visión será necesaria para encontrar a los delanteros.
DC: Julián Álvarez – Hambre de gol. La 'Araña' necesita picar. Su movilidad constante sacará de zona a los centrales del Levante, abriendo huecos para sus compañeros.
DC: Alexander Sørloth – El vikingo. Su potencia física es el complemento ideal para Julián. Buscará fijar a la defensa y aprovechar los centros de Llorente.
Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)
Portero: Jan Oblak
Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez, Reinildo Mandava
Mediocampistas: Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Álex Baena
Delanteros: Julián Álvarez, Alexander Sørloth
Así se vería la formación del Levante (4-2-3-1)
Luis Castro sabe que su equipo debe arriesgar para salvarse. Con Etta Eyong como referencia (buscando impresionar antes de su salida en verano) y la llegada de Romero, el Levante planteará un partido de intercambio de golpes.
Portero: Mathew Ryan
Defensas: Jeremy Toljan, Adrián De la Fuente, Alan Matturro, Manu Sánchez
Mediocampistas: Pablo Martínez, Noah Raghouber
Mediapuntas: Tunde Akinsola, Carlos Álvarez, Iván Romero
Delantero: Etta Eyong
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.