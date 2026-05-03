La posible alineación titular del Chelsea para enfrentar al Nottingham Forest

El Chelsea se metió en problemas a raíz de sus decisiones deportivas. Una cadena de sucesos lo llevó a perder, incluso, la comodidad de la zona de competiciones europeas en la tabla de la Premier League. La sorpresiva salida de Enzo Maresca a principio de año derivó en la asunción de Liam Rosenior, quien nunca terminó de entenderse con el vestuario.

Ahora, con nuevo DT interino, Calum McFarlane, ya consiguieron una victoria en la FA Cup que los clasificó a la final de la copa, lo cual no es poca cosa. Ahora buscarán una en liga para poder sumar de a tres y volver a meterse en competencia, porque la zona media superior de la Premier está más prendida fuego que nunca.

La posible alineación del Chelsea

Enzo Fernández, Chelsea | Visionhaus/GettyImages

POR: Robert Sánchez - Sus intervenciones cambian partidos porque salvan al equipo a la vez que lo motivan a seguir peleando hasta el final. Contra el Leeds sacó dos pelotas de gol que ya parecían adentro y después manejó el arco con calma.

LD: Malo Gusto - Creador nato de jugadas. Se mete por adentro como un mediocampista más y aparece por donde nadie lo sigue. Su mapa de calor muestra a un jugador inquieto que se mueve por toda la cancha.

DFC: Tosin Adarabioyo - Su titularidad contra el Leeds fue una sorpresa que terminó gustandole al DT y perfilaría para una inclusión en el once titular. Cuando tiene que defender perfila bien el cuerpo para que no le ganen la marca y resuelve sin complicarse cuando está al límite.

DFC: Trevoh Chalobah - Tiene cositas de jugador de potrero en sus salidas, porque se anima a más de lo que suele verse en los partidos de la Premier. Arma su partido mayormente desde su sector, sin moverse mucho más, pero manteniendo el área a salvo.

LI: Marc Cucurella - Se mimetiza en cada duelo del que forma parte. Este desgaste lleva a que no le sobre tanta energía para ir arriba a atacar, así que convierte cada recuperación en un pequeño triunfo personal.

MC: Moisés Caicedo - Si comete un error, a la siguiente jugada va por todo sin bajar la cabeza. Deja más de lo que tiene para reequilibrar su desempeño a lo largo del partido.

MC: Roméo Lavia - Juego simple y preciso. Difícil de presionar, siempre ofrece una salida limpia desde la base.

ED: Pedro Neto - Cuando arranca, el rival retrocede. Pasa a la zona rival sin aviso y, si intentan impedírselo, lo resuelve pateando un centro que termina en los pies de sus compañeros. De hecho, viene de servir uno perfecto para Enzo.

MCO: Enzo Fernández - Hablando de Roma... a raíz de su buen entendimiento con el resto del equipo, se adelanta hasta el área rival como si fuera delantero, para recibir centros. No solo eso, también ordena cada jugada respaldado por su rol de capitán. Marcó ocho goles en lo que va de la temporada.

EI: Cole Palmer - Alterna titularidades y suplencias. Para enfrentar al Forest perfila para formar parte del once inicial. Poco a poco trabaja en su conexión con el partido y el equipo, de forma tal de recuperar el rendimiento que mostró en otras temporadas.

DC: Joao Pedro - No es un nueve de área quieto. Sale, choca a los rivales, retrocede de ser necesario y vuelve corriendo en las recuperaciones. Hace jugar a los demás y, de paso, se fabrica sus propias chances aunque la pelota no le llegue limpia. Es asi que logró marcar 14 goles en 28 titularidades.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Malo Gusto

Mediocampistas: Moisés Caicedo, Roméo Lavia

Mediapuntas: Pedro Neto, Enzo Fernández, Cole Palmer

Delantero: Joao Pedro

Así se vería la formación del Nottingham Forest (4-4-2)

Morgan Gibbs-White, Nottingham Forest | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Portero: Matz Sels

Defensas: Neco Williams, Morato, Nikola Milenkovic, Zach Abbott

Mediocampistas: Morgan Gibbs-White, Elliot Anderson, Nicolás Domínguez, Omari Hutchinson

Delanteros: Chris Wood, Igor Jesus