La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Crystal Palace

Este domingo 25 de enero se llevará a cabo la Jornada 23 de la Premier League. Desde el Selhurst Park Stadium se enfrentarán el Crystal Palace y el Chelsea.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro visitante para este compromiso programado a las 09:00 horas (Estados Unidos), 08:00 horas (México) y 15:00 horas (España).

La posible alineación del Chelsea vs Crystal Palace para la Jornada 23 de la Premier League

Robert Sánchez fue suplente entre semana en Champions League | David Horton - CameraSport/GettyImages

PO: Robert Sánchez - El portero español cuenta con gran presencia física, destacado por sus reflejos y capacidad para jugar con los pies, clave en la salida de balón del Chelsea.

LD: Reece James - El capitán y referente, destaca por su versatilidad, visión de juego y potentes centros. En los últimos juegos ha fungido como mediocampista.

DFC: Trevoh Chalobah - Es canterano del Chelsea, versátil y sólido, combina fuerza física con inteligencia táctica, adaptable también al mediocampo.

DFC: Tosin Adarabioyo - El central inglés de 28 años es alto, dominante en el juego aéreo ya con mucha experiencia en el campeonato británico.

LI: Marc Cucurella – El español de gran energía, conocido por su intensidad defensiva y aportes ofensivos.

MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.

MC: Enzo Fernández - El argentino campeón del mundo cuenta con visión, pase milimétrico y llegada al área rival.

ED: Pedro Neto - El portugués es explosivo, conocido por su velocidad y regate, aporta desborde y creatividad en las bandas.

MCO: Cole Palmer - Cole Palmer es uno de los jugadores más talentosos y en forma de la Premier League en los últimos años, a sus 23 años ya es estrella consolidada, con títulos importantes y proyección brutal.

EI: Alejandro Garnacho – Extremo izquierdo explosivo, vertical y encarador. Destaca por su velocidad, desborde y capacidad para generar peligro desde la banda.

DC: João Pedro - El delantero brasileño es ágil y con gran olfato goleador, destaca por su capacidad para asociarse, desmarcarse y finalizar jugadas.

Así se vería la formación de Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez.

Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella.

Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho.

Delanteros: João Pedro.

Así se vería la formación del Crystal Palace (4-2-3-1)

Portero: Dean Henderson.

Defensas: Jefferson Lerma, Maxence Lacroix, Chris Richards.

Centrocampistas: Justin Devenny, Adam Wharton, Will Hughes, Tyrick Mitchell; Brennan Johnson, Yeremy Pino.

Delanteros: Jean-Philippe Mateta.