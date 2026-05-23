La posible alineación titular del Chelsea vs Sunderland

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la temporada de la Premier League culminará este fin de semana y entre los duelos que se vivirán en la última jornada estará el Sunderland frente al Chelsea en el Stadium of Light, el domingo 24 de mayo.



En estos momentos, los Blues son el octavo lugar de la clasificación con 52 puntos, por lo que tienen boleto en mano para la UEFA Conference League, sin embargo, aún puede alcanzar la posibilidad de disputar la Europa League, ya que el Brighton & Hove Albion, séptimo de la tabla, sólo le saca un punto. Por lo tanto, si los londinenses ganan y las Gaviotas pierden, los primeros estarían en el segundo torneo más importante de Europa. No obstante, si caen y el Brentford, que tiene las mismas unidades, gana, no habría competencia internacional para los Leones.



Con respecto a los Black Cats, también tienen sus metas porque son décimos de la clasificación con 51 unidades. Si llegan a superar a su rival y se dan algunas combinaciones que le ayuden, podrían incluso estar en la siguiente Europa League o por lo menos en la Conference League, por eso la importancia de este compromiso pese a que el campeón quedó definido entre semana: el Arsenal, que rompió su sequía de 22 años sin levantar el título de liga.



Los felinos vienen de haber vencido 1-3 de visita 1-3 al Everton con dianas del neerlandés Brian Brobbey, el francés Enzo Le Fée y el haitiano Wilson Isidor. En el caso de los Pensionistas, llegan luego de haber derrotado 2-1 al Tottenham Hotspur a través del argentino Enzo Fernández y el brasileño Andrey Santos.

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL CHELSEA

Andrey Santos | Shaun Botterill/GettyImages

Portero: Robert Sánchez – Hasta ahora ha disputado 34 de los 37 duelos de la temporada, dejando nueve veces su arco en cero. A pesar de su regularidad, la selección de España jamás le ha brindado tanta confianza y por eso no estará en la Copa del Mundo.

Defensa: Jorrel Hato – Aunque su equipo perdió la final de la FA Cup ante el Manchester City, la prensa británica alabó el rendimiento del neerlandés. Se le calificó de sólido y con una gran evolución a lo largo en la temporada.

Defensa: Wesley Fofana – Pese a que el francés tiene varios minutos con el equipo, se sabe que ya fue ofrecido hace dos semanas al Barcelona. Si son sus últimos minutos con los Blues seguro querrá dejar un feliz recuerdo en la afición.

Lateral izquierdo: Marc Cucurella – El español suele ser un peligro latente cuando se sube al ataque, sin embargo, en el duelo anterior, un mal rechace suyo terminó en el descuento del brasileño Richarlison Andrade.

Lateral derecho: Josh Acheampong – Entre semana lució porque ganó duelos claves a sus contrincantes, pero además se proyectó hacia el frente. Pese a su poca cosecha de minutos, el equipo no está dispuesto a venderlo en verano.

Pivote: Moisés Caicedo – Uno de los pilares en el equipo del técnico Calum McFarlane. El ecuatoriano ha jugado el 82 por ciento de los minutos posibles. El sudamericano cuenta con una gran visión de juego para armar el ataque.

Pivote: Andrey Santos – Viene de haberle marcado a los Spurs y quizá, con eso, pudo desquitar al menos la frustración de no haber sido convocado por Brasil. Es importante en el tema de la recuperación, pero también organiza a la ofensiva.

Mediocentro: Cole Palmer – Pieza clave en el funcionamiento del mediocampo, algo que se espera repita cuando el técnico español Xabi Alonso tome las riendas para la siguiente temporada.

Extremo izquierdo: Enzo Fernández – Marcó y asistió en la jornada pasada. Es alguien prácticamente inamovible porque ha estado presente en 35 de los compromisos, jugando el 91 por ciento de los minutos posibles. Diez goles y cuatro asistencias tiene en esta temporada.

Extremo derecho: Pedro Neto – Brindó asistencia y tuvo participación en el segundo tanto de la fecha anterior. El portugués sabe moverse muy bien por ambos lados y es otra de las estrellas que estarán en el Mundial.

Delantero: Liam Delap – El romperredes no pasa por su mejor momento porque apenas lleva un tanto en sus últimos mil 115 minutos. Un dato nada alentador, así que su futuro está en el aire, a pesar de eso, sigue recibiendo oportunidades.

Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Chelsea



Portero: Robert Sánchez

Defensas: Marc Cucurella , Jorrel Hato, Wesley Fofana, Josh Acheampong

Mediocampistas: Moisés Caicedo, Andrey Santos, Cole Palmer

Delanteros: Enzo Fernández, Liam Delap, Pedro Neto

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL SUNDERLAND

Everton v Sunderland - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

Portero: Robin Roefs

Defensas: Lutsharel Geertruida, Nordi Mukiele, Omar Aldrete, Reinildo Mandava

Mediocampistas: Granit Xhaka, Noah Sadiki, Enzo Le Fée

Delanteros: Trai Hume, Brian Brobbey, Nilson Angulo