La posible alineación titular del Cruz Azul para enfrentarse ante el Atlas

Cruz Azul se medirá ante el Atlas este sábado 9 de mayo en partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. En la ida, los cementeros lograron una ventaja de 3-2 en el Estadio Jalisco y se encaminaron hacia la siguiente fase de la competencia. Al equipo dirigido por Joel Huiqui le sirven varios resultados para avanzar a semifinales: ganar o empatar por cualquier marcador, e incluso perder por un gol.

A continuación te presentamos el XI inicial que Huiqui mandaría este fin de semana ante los Zorros en el Estadio Azteca.

La posible alineación de Cruz Azul vs Atlas para la vuelta de cuartos de final

Portero: Kevin Mier: El guardameta colombiano volvería a aparecer como titular. Si bien Andrés Gudiño hizo un buen trabajo cuando fue requerido, Mier es el titular de este equipo y, ahora que está completamente recuperado de su lesión, es la primera opción para Huiqui. Destaca por su gran juego de pies, aunque a veces arriesga el balón más de lo necesario.

Lateral derecho: Jorge Rodarte: Todo apunta a que Huiqui seguirá apostando por la línea de cuatro. El entrenador mexicano le seguiría dando minutos a Rodarte, quien sigue consolidándose en primera división y suma 11 encuentros jugados esta temporada.

Defensa central: Willer Ditta: El central colombiano es una de las piezas clave de la Máquina Celeste y se ha convertido en uno de los líderes de la plantilla. Desde su llegada, Ditta ha brindado solidez al cuadro bajo del equipo cementero: la fortaleza y la potencia son dos de sus mejores características.

Defensa central: Gonzalo Piovi: El defensa argentino ha sido cuestionado duramente por su propia afición por su rendimiento en el Clausura 2026 y podría salir en el mercado de verano. Sin embargo, sería una de las apuestas de Huiqui para esta eliminatoria.

Lateral izquierdo: Omar Campos: Desde la llegada de Huiqui al banquillo azul, el club ha apostado por una línea de cuatro. Este cambio táctico ha permitido que Campos regrese a la titularidad y que arriba, para jugar su posición original, se ubique Carlos Rotondi. Ambos han formado una buena sociedad por el carril izquierdo.

Atlas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Mediocampista central: Amaury García: Parece que el exjugador de Pumas finalmente se está consolidando en primera división. El elemento de 24 años ha sido ocupado como defensa central y también en la mitad de la cancha. Tras la convocatoria de Erik Lira a la selección mexicana, Amaury ha tomado su rol.

Mediocampista central: Carlos Rodríguez: 'Charly' fue descartado por Javier Aguirre para formar parte de la concentración del Tri de cara al Mundial. Sin embargo, le volante mexicano se mostró en buen nivel ante los Zorros en el partido de ida. Después de perderse la justa mundialista, el objetivo de Rodríguez debe ser conseguir el título con la Máquina.

Medio derecho: José Paradela: El mediocampista argentino está teniendo un buen primer año con los cementeros. En la fase regular disputó 17 encuentros y anotó seis goles y dio tres asistencias. Paradela ha demostrado que su rendimiento en Necaxa no fue algo fortuito

Mediocampista ofensivo: Agustín Palavecino: El exjugador del Necaxa llegó como refuerzo en el mercado de invierno tras ser uno de los mejores en su posición en toda la Liga MX. Suma cinco goles y tres asistencias este semestre.

Medio izquierdo: Carlos Rotondi: Una de las principales decisiones técnicas de Joel Huiqui ha sido regresar a Rotondi a su posición original y ponerlo como medio o extremo por izquierda. El futbolista argentino se ha visto muy cómodo en esa posición e incluso colaboró con un gol ante Atlas en la ida. No obstante, Rotondi también se ha enseñado a defender y forma una buena sociedad con Campos.

FBL-MEX-ATLAS-CRUZ AZUL | ULISES RUIZ/GettyImages

Delantero centro: Christian Ebere: El delantero nigeriano de 28 años llegó al futbol mexicano sin muchos reflectores y tuvo pocos minutos bajo el mando de Nicolás Larcamón. Ante las lesiones de Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández, Huiqui ha apostado por Ebere como delantero centro. El futbolista africano tuvo un desempeño destacado en la ida ante el Atlas.

Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos.

Mediocampistas: Amaury García, Carlos Rodríguez; José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rotondi.

Delanteros: Christian Ebere

Así se vería la formación de Atlas (4-5-1)

Portero: Camilo Vargas.

Defensas: Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel; Jorge Rodríguez.

Mediocampistas: Ismael Hernández, Aldo Rocha, Diego González, Víctor Ríos, Paulo Ramírez

Delanteros: Eduardo Aguirre.