La posible alineación titular del Inter Miami para enfrentarse a Austin FC

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla y finalmente después de las primeras cinco fechas de la temporada regular 2026 de la Major League Soccer, el Inter Miami podrá debutar en casa al recibir al Austin FC.

El equipo de Florida será anfitrión, pero desde su nuevo inmueble el NU Stadium este sábado 4 de abril a las 19:30 horas (EE.UU.), 17:30 horas (MX) y 00:00 horas (España).

Los dejamos con la posible alineación que mandará Javier Mascherano para medirse al cuadro de la Conferencia Oeste.

La posible alineación de Inter Miami vs Austin FC

Maximiliano Falcón podría volver a la actividad tras su lesión, de lo contrario seguiría Luján en el once inicial | Scott Taetsch/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - El portero canadiense viene de ser titular en la Fecha FIFA. No ha tenido el mejor desempeño en el arranque de la temporada, pero se espera que vaya mejorando poco a poco.

LD: Facundo Mura - Llegó al Inter Miami a principios de 2026 como agente libre y se compite la titularidad con el canterano y jamaiquino Ian Fray.

DFC: Maxi Falcón - El central sudamericano se lesionó hace unas semanas, pero no resultó tan grave como se esperaba. Se pronosticó que podría regresar después de la Fecha FIFA.

DFC: Micael - El defensor brasileño está siendo una pieza clave y se ha ganado la titularidad en la central.

LI: Noah Allen - El seleccionado juvenil griego ha fungido como titular ya sea como central o lateral izquierdo compitiendo con Sergio Reguilón que ha estado inestable con las lesiones en el arranque de la campaña.

MCD: Yannick Bright - El jugador de la cantera se ha consolidado como titular, destacando por su visión, recuperación y aporte en la construcción del juego.

MCD: Rodrigo De Paul - El internacional argentino es un jugador creativo, dinámico y combativo y ya es uno de los líderes del mediocampo con gran visión y distribución.

MD: Tadeo Allende - El argentino juega como extremo o atacante por banda. Fue la revelación del equipo la temporada pasada gracias a su gran aporte ofensivo y puede jugar como extremo u centro delantero según se requiera.

MCO: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia es capitán y goleador del club y tiene que jugar en la inauguración del nuevo recinto.

MI: Telasco Segovia - El juvenil venezolano compite por la titularidad con Mateo Silvetti y cuando no juegan juntos, ambos se disputan el sector izquierdo.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante que busca estrenarse con la camiseta del Miami

Así se vería la formación de Inter Miami (4-2-3-1)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Facundo Mura, Maxi Falcón, Micael, Noah Allen.

Centrocampistas: Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia.

Delanteros: Germán Berterame.

Así se vería la formación de Austin FC (4-4-2)

Portero: Brad Stuver.

Defensas: Jon Bell, Brendan Hines-Ike, Oleksandr Svatok, Jon Gallagher.

Mediocampistas: Joseph Rosales, Ilie Sánchez, Nicolás Dubersarsky, Facundo Torres.

Delanteros: Myrto Uzuni, Christian Ramirez.