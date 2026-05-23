La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Aston Villa

Las ilusiones del Manchester City de alcanzar al Arsenal en la pelea por el título de la Premier League se esfumaron el martes luego del empate ante Bournemouth que consagró campeón a los Gunners. Ya sin más objetivos en juego, al equipo de Guardiola solo le resta despedirse de la temporada cuando reciba al Aston Villa en el Etihad Stadium.

A continuación te presentamos cómo saldrían los Citizens este domingo 24 de mayo.

La posible alineación del Manchester City

POR: Gianluigi Donnarumma - El portero italiano, uno de los mejores del mundo, acaba la temporada con 29 goles encajados en 34 partidos de Premier. Mantuvo la valla invicta en 15 ocasiones.

LD: Matheus Nunes - Un jugador clave en el esquema del City, capaz de jugar a lo largo de todoa la banda derecha, en funciones defensivas y ofensivas. Guardiola lo llenó de confianza y el ex-Wolves respondió con 7 asistencias y un gol en 34 encuentros.

DFC: John Stones - En medio de los rumores que lo acercan al Bayern Múnich, el defensor podría jugar su último partido en el City luego de una temporada marcada por las lesiones.

DFC: Marc Guéhi - Su primera temporada en el club acaba con un balance más que positivo, más allá de algunos errores puntuales. Le dio solidez a una defensa que venía desaguarnecida. Ahora va por el Mundial.

LI: Nico O'Reilly - Cinco goles y tres asistencias en Premier para este defensor-volante, capaz de tanto de integrarse al juego asociado como de desbordar por el lateral izquierdo.

MC: Rodri - Figura del partido ante Bournemouth, fue el jugador con más cantidad de remates y el que más veces tocó el balón. Todo el fútbol del City pasa por sus pies.

MC: Bernardo Silva - El portugués vivirá una tarde muy especial el domingo. Será su adiós del City y de su gente luego de 9 temporadas y 20 títulos ganados. Su futuro está en el Atlético de Madrid, a donde llega en condición de libre.

Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | NurPhoto/GettyImages

MP: Antoine Semenyo - La conexión con Erling Haaland apareció rapidísimo y le ayudó a consolidar su lugar en el equipo. Semenyo le libera caminos al noruego dentro del área y ambos viven asistiendo al otro. Desde su llegada en enero marcó 10 goles y volvió mucho menos predecible al ataque del City.

MCO: Phil Foden - No fue su temporada más destacada, pero aún así el mediapunta alcanza números nada desechables: 7 goles y 5 asistencias en 32 partidos de Premier.

EI: Jérémy Doku - El extremo belga llega posiblemente en su mejor momento desde que es jugador del City. A su desequilibrio por la banda le agregó gol y ya acumula 8 en todas las competencias a lo largo de la temporada.

DC: Erling Haaland - El máximo goleador de la Premier con 27 goles quiere irse al Mundial aportando más gritos. Viene de anotar tres en los últimos cinco encuentros, además de dos asistencias.

Así se vería la formación del Manchester City (4-3-3)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly

Mediocampistas: Reijnders, Bernardo Silva

Volantes ofensivos: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Aston Villa (4-2-3-1)

Aston Villa v Liverpool - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Portero: Marco Bizot

Defensas: Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne

Mediocampistas: Victor Lindelof, Youri Tielemans

Volantes ofensivos: John McGinn, Morgan Rogers, Ian Maatsen

Delantero: Ollie Watkins