La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Everton

Manchester City visita al Everton este lunes 4 de mayo por la jornada 34 de la Premier League. El conjunto de Pep Guardiola acumula seis triunfos consecutivos en todas las competencias y necesita estirar esa racha a siete para mantenerse a tiro del Arsenal.

El conjunto de Mikel Arteta venció a Fulham este sábado y le inyectó presión a los Citizens, obligados a sumar de a tres para seguir dependiendo de sí mismos en el desenlace de la Premier.

A continuación, el posible once titular del City para medirse con Everton.

Manchester City v Everton - Premier League | Visionhaus/GettyImages

La posible alineación del Manchester City vs Everton

POR: Gianluigi Donnarumma - El City es el segundo equipo menos goleador de la Premier y en gran medida gracias a su magnífico portero italiano. En 30 partidos, dejó la valla invicta en 13.

LD: Matheus Nunes - Una máquina de ir para adelante por el sector derecho, no solo con empuje sino también con inteligencia en los metros finales. Ha aportado 7 asistencias en Premier en esta temporada.

DFC: Abdukodir Khusanov - Un central joven, sumamente veloz y confiable en el mano a mano, fundamental para el concepto defensivo que intenta aplicar Pep de presión alta.

DFC: Marc Guéhi - El ex-Palace logró darle solidez a una defensa que venía golpeada y muy vulnerable. Gran valor en el juego aéreo, también se destaca por su firmeza en el uno contra uno.

LI: Nico O'Reilly - El lateral izquierdo es una de las dudas que tiene Guardiola para enfrentar a Everton. Podría jugar O'Reilly como lo ha hecho durante gran parte de la temporada, o pasar al medio y dejar el lugar al argelino Ait-Nouri.

MC: Nico González - El ex-Porto ha tenido mucha continuidad en esta Premier, con 31 partidos jugados en los que marcó 5 goles y aportó 3 asistencias. Un volante completo, de gran pie y juego asociado.

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | Visionhaus/GettyImages

MC: Bernardo Silva - El portugués comienza a decirle adiós al City luego de 9 temporadas en las que lo ganó todo. Un símbolo y referente del ciclo Guardiola.

ED: Antoine Semenyo - El del ghanés ha sido un fichaje que le dio otro vuelo al ataque del City. Desde su llegada en el invierno europeo, aportó 5 goles por Premier, aunque no marca desde el 4 de marzo ante el Forest.

MCO: Rayan Cherki - El mago. El jugador que le da sentido a las jugadas, el que con un toque mejora todo. El francés está cada vez más asentado en el once y se perfila para ser uno de los mejores del mundo en las próximas temporadas.

EI: Jérémy Doku - Desborde y desequilibrio por el costado izquierdo. Un extremo potente, eficaz, que asiste mucho más de lo que anota. El complemento perfecto para Haaland.

DC: Erling Haaland - El noruego es el goleador de la Premier con 24 tantos en 32 partidos. El Everton es una de sus víctimas preferidas: le marcó 6 goles en 5 enfrentamientos.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | Robin Jones/GettyImages

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O'Reilly

Mediocampistas: Nico González, Bernardo Silva

Mediapuntas: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Everton (4-2-3-1)

West Ham United v Everton - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko

Mediocampistas: Idrissa Gueye, James Garner

Mediapuntas: Dwight McNeil, Kiernan Dewsbury-Hall, Ilman Ndiaye

Delantero: Thierno Barry