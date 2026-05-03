La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Everton

El Manchester City visita al Everton hoy lunes 4 de mayo por la jornada 34 de la Premier League. El conjunto de Pep Guardiola acumula seis triunfos consecutivos en todas las competencias y necesita estirar esa racha a siete para mantenerse a tiro del Arsenal, que tiene dos partidos más que sus perseguidores.

El conjunto de Mikel Arteta venció a Fulham este sábado y le inyectó presión a los Citizens, obligados a sumar de a tres para seguir dependiendo de sí mismos en el desenlace de la Premier.

A continuación, el posible once titular del City para medirse con Everton.

Manchester City v Everton - Premier League | Visionhaus/GettyImages

La posible alineación del Manchester City vs Everton

POR: Gianluigi Donnarumma - El City es el segundo equipo menos goleador de la Premier y en gran medida gracias a su magnífico portero italiano. En 30 partidos, dejó la valla invicta en 13.

LD: Matheus Nunes - Una máquina de ir para adelante por el sector derecho, no solo con empuje sino también con inteligencia en los metros finales. Ha aportado 7 asistencias en Premier en esta temporada.

DFC: Abdukodir Khusanov - Un central joven, sumamente veloz y confiable en el mano a mano, fundamental para el concepto defensivo que intenta aplicar Pep de presión alta.

DFC: Marc Guéhi - El ex-Palace logró darle solidez a una defensa que venía golpeada y muy vulnerable. Gran valor en el juego aéreo, también se destaca por su firmeza en el uno contra uno.

LI: Rayan Aït-Nouri - A pesar de que Aït-Nouri no ha hecho la mejor temporada con el City, Guardiola podría darle una nueva oportunidad en el ince titular. No obstante, todo esto dependerá de las bajas que haya en el centro del campo y si finalmente Nico O'Reilly tiene que abandonar el lateral zurdo y adelantar su posición.

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | Michael Regan - The FA/GettyImages

MC: Nico O'Reilly - El lateral izquierdo es una de las dudas que tiene Guardiola para enfrentar a Everton. Podría jugar O'Reilly como lo ha hecho durante gran parte de la temporada, o pasar al medio y dejar el lugar al argelino Ait-Nouri.

MC: Bernardo Silva - El portugués comienza a decirle adiós al City luego de 9 temporadas en las que lo ganó todo. Un símbolo y referente del ciclo Guardiola.

ED: Antoine Semenyo - El del ghanés ha sido un fichaje que le dio otro vuelo al ataque del City. Desde su llegada en el invierno europeo, aportó 5 goles por Premier, aunque no marca desde el 4 de marzo ante el Forest.

MCO: Rayan Cherki - El mago. El jugador que le da sentido a las jugadas, el que con un toque mejora todo. El francés está cada vez más asentado en el once y se perfila para ser uno de los mejores del mundo en las próximas temporadas.

EI: Jérémy Doku - Desborde y desequilibrio por el costado izquierdo. Un extremo potente, eficaz, que asiste mucho más de lo que anota. El complemento perfecto para Haaland.

DC: Erling Haaland - El noruego es el goleador de la Premier con 24 tantos en 32 partidos. El Everton es una de sus víctimas preferidas: le marcó 6 goles en 5 enfrentamientos.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | Robin Jones/GettyImages

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Aït-Nouri

Mediocampistas: Nico O'Reilly, Bernardo Silva

Mediapuntas: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Everton (4-2-3-1)

West Ham United v Everton - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko

Mediocampistas: Idrissa Gueye, James Garner

Mediapuntas: Dwight McNeil, Kiernan Dewsbury-Hall, Ilman Ndiaye

Delantero: Thierno Barry