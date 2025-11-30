La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Fulham

La Premier League no da respiro y nos presenta una Jornada 14 intensa de mitad de semana. El Manchester City, actual sublíder de la competencia, viaja a Londres para enfrentarse al Fulham en Craven Cottage este martes 2 de diciembre.

El equipo de Pep Guardiola llega a este encuentro tras ganar al Leeds United en el Etihad, con la encomienda de encontrar regularidad tras una semana complicada donde cayeron ante el Newcastle en liga y el Bayer Leverkusen en Champions.

Por su parte, el Fulham de Marco Silva regresa a casa después de un exigente derbi londinense contra el Tottenham Hotspur donde sorprendieron con una victoria dura, replicando la solidez que mostraron en su victoria previa ante el Sunderland.

Manchester City v Leeds United - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

La posible alineación del Manchester City vs Fulham: jugador por jugador

POR: Gianluigi Donnarumma - El guardameta italiano es la muralla del equipo. Su presencia imponente y capacidad para jugar bajo presión son vitales para la salida de balón de los Citizens.

LD: Matheus Nunes - Guardiola mantiene su apuesta por el portugués en el lateral derecho. Su vocación ofensiva le permite convertirse en un interior más, generando superioridad en el medio.

DFC: Rúben Dias - El capitán sin brazalete en la zaga. Su liderazgo y contundencia son fundamentales para ordenar a la defensa y mantener la línea alta.

DFC: Josko Gvardiol - El croata aporta una salida de balón exquisita y solidez en el juego aéreo. Su capacidad para anticipar y conducir hacia adelante rompe líneas de presión.

LI: Nico O'Reilly - El joven canterano sigue sumando minutos de calidad. Ocupando el flanco izquierdo, aporta frescura y una interesante capacidad asociativa, cerrándose para dejar la banda al extremo.

Manchester City v Liverpool - Premier League | Visionhaus/GettyImages

MC: Bernardo Silva - El cerebro del equipo. Su inteligencia táctica, control de balón y sacrificio defensivo lo hacen el engranaje perfecto para el funcionamiento del City.

MC: Nico González - El argentino da el equilibrio necesario. Su despliegue físico y recuperación permiten que los jugadores más creativos tengan libertad para atacar.

MCO: Rayan Cherki - El talento francés ofrece magia en el último tercio. Su habilidad para el regate en espacios reducidos y visión de juego son claves ante defensas cerradas.

ED: Jérémy Doku - Desborde puro y velocidad eléctrica. Su capacidad para el uno contra uno por la banda será la principal arma para desestabilizar a la defensa del Fulham.

DC: Erling Haaland - La máquina de gol. El noruego buscará imponer su físico en el área y aprovechar cualquier centro o pase filtrado para aumentar su cuenta goleadora.

EI: Phil Foden - El 'Sniper' de Manchester. Jugando con libertad desde la izquierda o cayendo al centro, su disparo de media distancia y llegada al área son letales.

Manchester City v Leeds United - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Así se vería la formación del Manchester City (4-3-3)

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma D efensas : Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly

: Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly Mediocampistas : Bernardo Silva, Nico González, Rayan Cherki

: Bernardo Silva, Nico González, Rayan Cherki Delanteros: Jérémy Doku, Erling Haaland, Phil Foden

Así se vería la formación del Fulham (4-2-3-1)

El conjunto de Marco Silva buscará hacerse fuerte en casa, apostando por la velocidad de sus extremos y el momento de forma de Raúl Jiménez en punta.

Portero : Bernd Leno

: Bernd Leno Defensas : Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon

: Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon Mediocampistas : Alex Iwobi, Sander Berge

: Alex Iwobi, Sander Berge Delanteros: Harry Wilson, Joshua King, Samuel Chukwueze, Raúl Jiménez

Un duelo donde el City parte como favorito, pero deberá tener cuidado con un Fulham que en casa suele elevar su nivel y que además llega en un extraordinario nivel.