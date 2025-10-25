La posible alineación titular del Manchester City vs Aston Villa

Este domingo 26 de octubre se llevará a cabo la jornada 9 de la Premier League con el gran partido entre el Aston Villa y el Manchester City.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Sky Blues para este compromiso programado a las 10:00 del Este de Estados Unidos, 08:00 horas del centro de México y 16:00 horas de España.

La posible alineación de Manchester City vs Aston Villa para la jornada 9 de la Premier League

POR: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería.

LD: Matheus Nunes - El portugués versátil de 27 años, adaptado al lateral derecho, conocido por su polivalencia, velocidad en las bandas y capacidad para recuperar balones, aportando equilibrio entre defensa y ataque.

DFC: Rúben Dias - El portugués de 28 años, pilar defensivo y capitán, con una lectura impecable del juego, fuerza en el duelo aéreo y liderazgo.

DFC: Joško Gvardiol - El croata de 23 años, ha tenido una gran progresión, sólido en la marca y excelente en la construcción desde atrás, consolidado como uno de los mejores defensores jóvenes del mundo.

LI: Nico O'Reilly - El inglés de 20 años, canterano del City, versátil como lateral o mediocampista, con dinamismo, regate y visión.

MCD: Nicolás González - El español de 23 años es especialista en la contención, con gran físico, distribución precisa y llegada al gol desde segunda línea.

ED: Savinho - El brasileño de 21 años es explosivo regateador con velocidad endiablada, asistencias letales y goles decisivos, uno de los talentos más prometedores del City.

MCO: Tijjani Reijnders - El neerlandés de 26 años es elegante con el balón, visionario en pases.

MCO: Phil Foden - El inglés de 25 años, joya de la cantera, creativo y letal en el último tercio, con regate, visión y olfato goleador; indispensable en el esquema de Guardiola.

EI: Oscar Bobb - El noruego de 22 años, canterano con raíces marroquíes, hábil y veloz, experto en desbordes por banda y centros precisos, emergiendo como alternativa de lujo en ataque.

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City.

Así se vería la formación de Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly.

Centrocampistas: Nicolás González; Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Oscar Bobb.

Delanteros: Erling Haaland.

Así se vería la formación del Aston Villa (4-2-3-1)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Cash, Konsa, Torres, Digne

Mediocampistas: Guessand, Kamara, Onana, McGinn, Rogers

Delantero: Malen