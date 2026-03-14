La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Aston Villa

Manchester United y Aston Villa serán los protagonistas de un duelo sumamente atractivo por la fecha 30 de la Premier League. Este domingo 15 de marzo se enfrentan en Old Trafford en un partido decisivo por la clasificación a la Champions League 2026/2027.

El equipo de Michael Carrick cortó su racha triunfal en St. James' Park con una caída por 2-1 ante Newcastle. Se encuentra en la tercera ubicación con 51 unidades, las mismas que su rival de turno pero con mejor diferencia de gol.

A continuación, la posible alineación titular del United.

La posible alineación del Manchester United vs Aston Villa

PO: Senne Lammens - Afianzado en el arco del United, el ex-Amberes ha sostenido su valla invicta en 5 de los 23 partidos de Premier que disputó.

LD: Diogo Dalot - Uno de los jugadores con más minutos del plantel. Ha jugador 29 partidos en la temporada entre Premier, FA Cup y Copa de la Liga en los que aportó un gol y tres asistencias.

DFC: Leny Yoro - Con 1,90 m de estatura y buena velocidad para su tamaño, promedia más de 3 despejes por partido en la Premier.

DFC: Harry Maguire - Reivindicado por Carrick pese a muchas voces que lo cuestionaban, el jugador de 33 años es el líder de la defensa del United por jerarquía y presencia.

LI: Luke Shaw - El lateral izquierdo ha tenido continuidad en esta campaña con 29 partidos disputados en la Premier, aunque todavía no ha marcado goles. Su influencia suele verse más en la salida de balón y en los centros desde la banda.

MC: Casemiro - A pesar de su rol defensivo, es uno de los mediocampistas de contención de mayor impacto ofensivo: seis goles en 27 partidos de Premier, una cifra impactante para su posición.

Newcastle United v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

MC: Kobbie Mainoo - El conector del equipo. Un volante de transiciones rápidas, capaz de sacrificarse en la marca pero también de llegar al área rival o buscar compañeros entre líneas.

ED: Bryan Mbeumo - Al camerunés no le costó la adaptación a un gigante como el United y en su primer Premier ya lleva anotados 9 goles en 24 partidos.

MCO: Bruno Fernandes - El capitán es el jugador más influyente del equipo de Carrick. Autor de 7 goles en esta campaña, lidera la Premier League en ocasiones claras creadas con 22.

EI: Matheus Cunha - El brasileño debió convertirse en una especie de extremo para darle lugar a otro centrodelantero y mal no lo ha hecho. Su nivel viene creciendo partido a partido.

DC: Benjamin Šeško - El delantero esloveno de 22 se va destapando de a poco. Ya acumula 8 goles en Premier, cuatro de ellos en los últimos 7 partidos.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens.

Defensas: Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw.

Mediocampistas: Casemiro, Kobbie Mainoo.

Volantes ofensivos: Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha.

Delantero: Benjamin Sesko.

Manchester United Press Conference | Ash Donelon/GettyImages

Así se vería la formación del Aston Villa (4-3-3)

Portero: Emiliano Martínez.

Defensas: Lamare Bogarde, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen.

Mediocampistas: Douglas Luiz, Amadou Onana.

Volantes ofensivos: Jadon Sancho, Morgan Rogers, Emiliano Buendía.

Delantero: Ollie Watkins.