La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Crystal Palace

Un Manchester United que parece haber encontrado el camino desde la llegada de Michael Carrick al banquillo se mide este domingo 1° de marzo con el Crystal Palace en Old Trafford en el marco de una nueva jornada de la Premier League.

Los Red Devils buscan continuar con un invicto que ya acumula 10 partidos en el certamen, mientras que los dirigidos por Oliver Glasner intentarán sumar para alejarse definitivamente de los puestos del fondo.

A continuación, las posibles alineaciones de cada uno de los equipos.

La posible alineación del Manchester United vs Crystal Palace

POR: Senne Lammens – Cinco vallas invictas en 21 partidos para el arquero belga en su primera temporada en el United proveniente de

LD: Diogo Dalot – Vital para la intención de Carrick de crear situaciones por los costados. Ha disputado 25 de los 27 partidos del United en esta Premier, con un gol y tres asistencias.

DFC: Harry Maguire – Resistido por los hinchas, el defensor se las ha ingeniado para de a poco recuperar su lugar. Ante el Palace se espera una gran batalla ante Larsen, donde deberá sacar a relucir su juego aéreo.

DFC: Leny Yoro – El central diestro ha demostrado su precisión los balones largos. Ante Everton, no falló ni uno solo de los tres que intentó.

LI: Luke Shaw – Asistencia perfecta para el lateral izquierdo en esta Premier. Acumula cuatro amonestaciones y deberá cuidarse para poder estar ante Newcastle en la siguiente fecha.

MC: Casemiro- El pivote brasileño es determinante por su capacidad para ordenar y equilibrar el medio, aportando cobertura e intensidad. Ha marcado 5 goles en esta Premier y lidera la protección del balón en zona media pese a que también acumula varias tarjetas por su agresividad

MC: Kobbie Mainoo – Un jugador dinámico y versátil, capaz de cumplir con diferentes funciones en el mediocampo. Se le exige más llegada al gol, aún no ha marcado en esta Premier.

ED: Amad Diallo – Veloz y habilidoso, capaz de desbordar y generar superioridad en el uno contra uno. Ha participado regularmente con el equipo (21 presencias en 27 jornadas) y sumado 2 goles esta temporada, aunque su impacto ofensivo es más frecuente en la creación que en el gol.

MCO: Bruno Fernandes – El jugador distinto al resto, quien maneja los hilos del equipo dentro del campo. Es el jugador que más ocasiones claras ha creado en la Premier con 18.

EI: Matheus Cunha – Ya sea como referente de área o ubicado en las puntas, el ex-Wolves tiene el arco entre ceja y ceja los 90 minutos. Acumula 6 goles en 24 partidos en su primera temporada en el club.

EI: Bryan Mbeumo – El camerunés se siente cómodo por todo el frente de ataque y es un especialista en encontrar espacios. Dueño del gol en el Manchester United (9 en esta Premier), aún no ha llegado a la mejor versión que mostró en Brentford.

Así se vería la alineación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw

Mediocampistas: Casemiro, Kobbie Mainoo

Volantes ofensivos: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha

Delantero: Bryan Mbeumo

Así se vería la alineación del Crystal Palace (3-4-1-2)

Portero: Dean Henderson

Defensas: Maxence Lacroix, Chris Richards, Chadi Riad

Mediocampistas: Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell

Volante ofensivo: Ismaila Sarr

Delanteros: Yeremy Pino, Jørgen Strand Larsen