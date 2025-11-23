La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Everton
El Manchester United recibirá la visita del Everton el próximo lunes 24 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League con la ilusión de volver a ganar para acercarse a los puestos de privilegio, mientras que los Toffees ratificarían su alejamiento del descenso con una victoria en Old Trafford.
A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Red Devils para este compromiso.
La posible alineación del Manchester United vs Everton
PO: Senne Lammens - El nuevo portero del United para esta temporada. Es ágil y seguro, destaca por sus reflejos y distribución precisa con el balón. Es excelente en el uno contra uno.
DFC: Leny Yoro - El joven central cuenta con gran lectura del juego, fuerte en duelos aéreos y salida de balón. Valiente en la presión alta y líder natural.
DFC: Matthijs de Ligt - Es un portentoso central neerlandés, dominante en el juego aéreo y con buena anticipación. Seguro en pases largos y sólido en la marca.
DFC: Luke Shaw - El lateral izquierdo es dinámico, con gran capacidad ofensiva, centros precisos y solidez defensiva cuando está en forma.
MD: Noussair Mazraoui - Es uno de los laterales más fino con la pelota en Europa: gran control, pases limpios y conducción elegante. Tiene la capacidad de meterse por dentro como falso mediocampista.
MC: Casemiro - El brasileño es un pivote defensivo tenaz, experto en recuperar balones y proteger la zaga. Aporta experiencia y precisión en pases largos.
MC: Bruno Fernandes - El mediocampista creativo es el capitán del equipo, líder en el campo, con visión excepcional, disparos lejanos y capacidad para decidir partidos.
MI: Diogo Dalot - El polivalente mediocampista portugués tiene varios años siendo parte del cuadro inglés por lo que es uno de los hombres institucionales más importantes.
MCO: Amad Diallo - Es un extremo habilidoso, rápido y desequilibrante en el uno contra uno. Versátil, con visión para asistir y olfato goleador.
MCO: Bryan Mbeumo - Es un extremo explosivo, con regate afilado y potente disparo de media distancia. Eficaz en transiciones rápidas y letal en el área.
DC: Matheus Cunha - Es un delantero versátil, rápido y habilidoso, con gran capacidad para desmarcarse y finalizar en espacios reducidos.
Así se vería la formación de Manchester United (3-4-2-1)
Portero: Senne Lammens.
Defensas: Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw.
Centrocampistas: Noussair Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot
Volantes ofensivos: Amad Diallo, Bryan Mbeumo
Delantero: Matheus Cunha.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo