La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Everton

Este lunes 23 de febrero se llevará a cabo la Jornada 27 de la Premier League desde el Hill Dickinson Stadium entre el Everton y el Manchester United.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de ambos equipos para este compromiso programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España).

La posible alineación del Manchester United vs Everton para la Jornada 27 de la Premier League

Manchester United pasa por su mejor momento en mucho tiempo | James Gill - Danehouse/GettyImages

PO: Senne Lammens - El nuevo portero del United para esta temporada es ágil y seguro, destaca por sus reflejos y distribución precisa con el balón. Es excelente en el uno contra uno.

LD: Diogo Dalot - El polivalente mediocampista portugués tiene varios años siendo parte del cuadro inglés por lo que es uno de los hombres institucionales más importantes.

DFC: Harry Maguire - Es un pilar en la defensa aérea y en jugadas a balón parado gracias a su fuerza y altura. Ha sido capitán del equipo en etapas anteriores y sigue siendo un referente experimentado en la Premier League.

DFC: Lisandro Martínez - El defensor central argentino es conocido por su estilo agresivo, tenaz y combativo en los duelos, excelente en pases largos desde atrás y liderazgo defensivo y es clave en la construcción desde atrás

DFC: Luke Shaw - El lateral izquierdo es dinámico, con gran capacidad ofensiva, centros precisos y solidez defensiva cuando está en forma.

MC: Casemiro - El brasileño es un pivote defensivo tenaz, experto en recuperar balones y proteger la zaga. Aporta experiencia y precisión en pases largos.

MC: Manuel Ugarte - El mediocampista defensivo uruguayo es un "destructor" clásico: agresivo, tenaz en las entradas, excelente en intercepciones y recuperación de balón alto. Protege bien la defensa, es ágil y fuerte en duelos 1vs1.

MD: Amad Diallo - Juega en el Manchester United desde 202. Es un jugador habilidoso, explosivo con el balón, zurdo, muy bueno en el regate y en desbordes desde la banda derecha

MCO: Bruno Fernandes - Es un playmaker creativo, goleador desde segunda línea, con gran resistencia física y mentalidad ganadora. Su mejor versión sale como 10 puro.

MI: Matheus Cunha - Es un delantero versátil, rápido y habilidoso, con gran capacidad para desmarcarse y finalizar en espacios reducidos.

DC: Bryan Mbeumo - Es versátil, rápido, con buen golpeo y capacidad goleadora; destaca por su olfato de gol y asistencias en la Premier League, donde se estableció como uno de los mejores atacantes.

Así se vería la formación de Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens.

Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw.

Centrocampistas: Casemiro, Manuel Ugarte; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha.

Delanteros: Bryan Mbeumo.

Así se vería la formación de Everton (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford.

Defensas: Nathan Petterson, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko.

Centrocampistas: James Garner, Idrissa Gueye; Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye.

Delanteros: Thierno Barry.